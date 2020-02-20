АМФР и РФС ищут решение, чтобы допустить Акатьеву до финала ЧР
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости, Василий
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости, Василий
Ранее в СМИ появилась информация, что юную футболистку из Екатеринбурга Арину Акатьеву не допустили до финального турнира первенства России по
«Обсудив сложившуюся ситуацию, мы выявили ошибку, которая была допущена сотрудником МРО “Урал и Западная Сибирь” на первом и втором этапах соревнований. Регламентные нормы не позволяют девушкам выступать в официальных юношеских соревнованиях, равно как и юношам выступать за команды девушек. Для каждой из этих категорий спортсменов проводятся свои соревнования в одних и тех же возрастных группах. В этом отношении к сотруднику, допустившему ошибку, будут применены строгие санкции», — сказал Алиев.
«Вместе с тем, основной задачей РФС и АМФР на данный момент является поиск оптимального решения, которое позволит Арине и ее команде принять участие в финальной стадии. Наш главный принцип — никакая бюрократическая ошибка не должна привести к тому, что ребенок потеряет интерес к футболу. Уверен, что мы найдем решение, которое будет устраивать все стороны», — продолжил собеседник агентства.