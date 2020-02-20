АМФР и РФС ищут решение, чтобы допустить Акатьеву до финала ЧР

Источник: РИА "Новости"

Ранее в СМИ появилась информация, что юную футболистку из Екатеринбурга Арину Акатьеву не допустили до финального турнира первенства России по мини-футболу среди мальчиков при том, что она участвовала в отборочных соревнованиях, став лучшим бомбардиром. В поддержку девочки официально выступил екатеринбургский футбольный клуб «Урал», разместив соответствующее сообщение на своей странице в Twitter.

«Обсудив сложившуюся ситуацию, мы выявили ошибку, которая была допущена сотрудником МРО “Урал и Западная Сибирь” на первом и втором этапах соревнований. Регламентные нормы не позволяют девушкам выступать в официальных юношеских соревнованиях, равно как и юношам выступать за команды девушек. Для каждой из этих категорий спортсменов проводятся свои соревнования в одних и тех же возрастных группах. В этом отношении к сотруднику, допустившему ошибку, будут применены строгие санкции», — сказал Алиев.

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