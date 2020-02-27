«Не откажусь от такого игрока, но…». Глава европейского клуба высказался о трансфере защитника сборной Казахстана по футзалу

Президент французского футзального клуба «Аксесс» Сами Сельами в интервью lpnsm.com прокомментировал информацию о возможном переходе одного из лидеров сборной Казахстана и «Кайрата» Дугласа. Ранее об интересе к 31-летнему защитнику сообщило одно из самых авторитетных европейских изданий L`Equipe.

— Какие игроки еще перейдут к вам, помимо Рикардиньо? Карлос Ортис, Умберто, может быть, Дуглас?

— Большинство трансферов будет сделано после окончания чемпионата. С Рикардиньо нам нужно было объявить как можно скорее, чтобы подготовить проект и будущее французского мини-футбола. Но я могу сказать, что наши новички будут очень хорошими и важными игроками.

— Вы уже подписали предварительные контракты?

— Я не могу сказать точно, но в большинстве случаев да. Со всеми игроками, которых мы подписали, у нас есть соглашение заранее.

— Есть игрок из Испании, которого мы увидим в следующем сезоне у вас?

— Это правда. Их несколько. И еще один игрок из другой лиги.

— Из Португалии или Италии?

— Он великий игрок. Но когда заговорили о Дугласе, мы понимаем, что могут быть проблемы с «Кайратом». Я не откажусь от такого игрока, но в клубе уже есть те, кто нам нужен.

У Дугласа длительный контракт с «Кайратом», но в прошлом году руководство алматинского клуба фактически отпустило игрока в «Барселону», однако тогда сделка сорвалась из-за тяжелой травмы защитника.