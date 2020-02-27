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16:34 (мск), источник: Vesti.kz

«Не откажусь от такого игрока, но…». Глава европейского клуба высказался о трансфере защитника сборной Казахстана по футзалу

У игрока есть действующий контракт с «Кайратом».
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Президент французского футзального клуба «Аксесс» Сами Сельами в интервью lpnsm.com прокомментировал информацию о возможном переходе одного из лидеров сборной Казахстана и «Кайрата» Дугласа. Ранее об интересе к 31-летнему защитнику сообщило одно из самых авторитетных европейских изданий L`Equipe.

— Какие игроки еще перейдут к вам, помимо Рикардиньо? Карлос Ортис, Умберто, может быть, Дуглас?

— Большинство трансферов будет сделано после окончания чемпионата. С Рикардиньо нам нужно было объявить как можно скорее, чтобы подготовить проект и будущее французского мини-футбола. Но я могу сказать, что наши новички будут очень хорошими и важными игроками.

— Вы уже подписали предварительные контракты?

— Я не могу сказать точно, но в большинстве случаев да. Со всеми игроками, которых мы подписали, у нас есть соглашение заранее.

— Есть игрок из Испании, которого мы увидим в следующем сезоне у вас?

— Это правда. Их несколько. И еще один игрок из другой лиги.

— Из Португалии или Италии?

— Он великий игрок. Но когда заговорили о Дугласе, мы понимаем, что могут быть проблемы с «Кайратом». Я не откажусь от такого игрока, но в клубе уже есть те, кто нам нужен.

У Дугласа длительный контракт с «Кайратом», но в прошлом году руководство алматинского клуба фактически отпустило игрока в «Барселону», однако тогда сделка сорвалась из-за тяжелой травмы защитника.

Напомним, что натурализованный бразилец выступает за «Кайрат» с 2014 года, за это время он выиграл с клубом Кубок УЕФА, Суперкубок мира, несколько Кубков Еременко и все внутренние титулы. Также Дуглас помог сборной Казахстана завоевать бронзовые медали на Евро-2016 и был включен в символическую сборную Евро-2018.

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