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13:32 (мск), источник: Vesti.kz

Игрок сборной Казахстана по футзалу может перейти в российский клуб

Защитник сборной Казахстана по футзалу Лео с высокой вероятностью покинет лиссабонский «Спортинг» после нынешнего сезона и подпишет контракт с одним из клубов российской Суперлиги, сообщает корреспондент Vesti.kz. Контракт игрока с португальским грандом истекает летом 2020 года.

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Лео является одним из самых дорогостоящих легионеров «Спортинга», но, несмотря на статус, 32-летний игрок и клуб не пришли к соглашению относительно пролонгации контракта.

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Предметный интерес к Лео проявляет клуб из России, но на данный момент неизвестно, какой именно. Также на предварительной стадии с защитником беседовали представители «Кайрата», но дальнейшего развития история не получила.

В сезоне-2019/20 Лео провел за «Спортинг» 12 матчей в чемпионате Португалии и забил три гола. Также игрок принял участие в шести играх сборной Казахстана в квалификации ЧМ-2020 и помог команде пробиться в финальную стадию турнира.

Лео является трехкратным обладателем Кубка УЕФА/Лиги чемпионов, обладателем Суперкубка мира, многократным чемпионом Казахстана, чемпионом Португалии и бронзовым призером Евро-2016.

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