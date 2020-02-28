Игрок сборной Казахстана по футзалу может перейти в российский клуб

Лео является одним из самых дорогостоящих легионеров «Спортинга», но, несмотря на статус, 32-летний игрок и клуб не пришли к соглашению относительно пролонгации контракта.

Предметный интерес к Лео проявляет клуб из России, но на данный момент неизвестно, какой именно. Также на предварительной стадии с защитником беседовали представители «Кайрата», но дальнейшего развития история не получила.

В сезоне-2019/20 Лео провел за «Спортинг» 12 матчей в чемпионате Португалии и забил три гола. Также игрок принял участие в шести играх сборной Казахстана в квалификации ЧМ-2020 и помог команде пробиться в финальную стадию турнира.