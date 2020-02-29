Фавориты чемпионата Беларуси по мини-футболу победили в матчах 17-го тура

Лидер турнира оршанский «Витэн» разгромил на своей площадке гостей из светлогорского ЦКК со счетом 9:4. В составе победителей хет-трик оформил Андрей Черниенко.

Гомельский БЧ уверенно обыграл на выезде соперников из МФК «Минск» с результатом 6:1. В этой игре дважды отличился гомельчанин Павел Книга. Действующие чемпионы страны спортсмены минской «Столицы» победили в гостях еще один гомельский клуб ВРЗ с «сухим» счетом 3:0 благодаря дублю Владимира Жигалко и голу Михаила Грицыны.