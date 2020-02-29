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17:50 (мск), источник: БЕЛТА

Фавориты чемпионата Беларуси по мини-футболу победили в матчах 17-го тура

29 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все фавориты XXX чемпионата Беларуси по мини-футболу добились побед в сегодняшних матчах 17-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Лидер турнира оршанский «Витэн» разгромил на своей площадке гостей из светлогорского ЦКК со счетом 9:4. В составе победителей хет-трик оформил Андрей Черниенко.

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Гомельский БЧ уверенно обыграл на выезде соперников из МФК «Минск» с результатом 6:1. В этой игре дважды отличился гомельчанин Павел Книга. Действующие чемпионы страны спортсмены минской «Столицы» победили в гостях еще один гомельский клуб ВРЗ с «сухим» счетом 3:0 благодаря дублю Владимира Жигалко и голу Михаила Грицыны.

После сегодняшних матчей у «Витэна» стало 42 очка, БЧ и «Столица» набрали по 38 баллов, у ВРЗ осталось 34 очка, в активе минского «Дорожника» на балл меньше и игра в запасе. Завтра «Дорожник» примет на своей площадке «Борисов-900».

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