Фавориты чемпионата Беларуси по мини-футболу победили в матчах 17-го тура
29 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все фавориты XXX чемпионата Беларуси по
29 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все фавориты XXX чемпионата Беларуси по
Лидер турнира оршанский «Витэн» разгромил на своей площадке гостей из светлогорского ЦКК со счетом 9:4. В составе победителей
Гомельский БЧ уверенно обыграл на выезде соперников из МФК «Минск» с результатом 6:1. В этой игре дважды отличился гомельчанин Павел Книга. Действующие чемпионы страны спортсмены минской «Столицы» победили в гостях еще один гомельский клуб ВРЗ с «сухим» счетом 3:0 благодаря дублю Владимира Жигалко и голу Михаила Грицыны.
После сегодняшних матчей у «Витэна» стало 42 очка, БЧ и «Столица» набрали по 38 баллов, у ВРЗ осталось 34 очка, в активе минского «Дорожника» на балл меньше и игра в запасе. Завтра «Дорожник» примет на своей площадке «Борисов-900».