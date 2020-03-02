«Сарыарка» одержала вторую победу над российским клубом в серии плей-офф ВХЛ
Карагандинская «Сарыарка» победила российскую «СКА-Неву» в пятом матче 1/8 финала
Карагандинская «Сарыарка» победила российскую «СКА-Неву» в пятом матче 1/8 финала
Игра прошла в
На 20-й минуте Даниил Огирчук вывел «СКА-Неву» вперед, но «Сарыарка» ответила шайбами Константина Соколова на 21-й и Вадима Хлопотова на 24-й. На 36-й минуте Илья Назаревич зажег 2:2 на табло, но последнее слово было за гостями — на 54-й отличился Дмитрий Михайлов.
Таким образом, «Сарыарка» сократила отставание в серии до четырех побед — 2:3. Ранее в
В регулярном чемпионате «Сарыарка» стала пятой во второй конференции, а «СКА-Нева» — третьей в первой. Карагандинцы — действующий обладатель Кубка Петрова, причем в прошлом сезоне вышли в
Отметим, что «Сарыарка» осталась единственным представителем Казахстана в текущем сезоне ВХЛ. Ранее