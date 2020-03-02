«Сарыарка» одержала вторую победу над российским клубом в серии плей-офф ВХЛ

Игра прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

На 20-й минуте Даниил Огирчук вывел «СКА-Неву» вперед, но «Сарыарка» ответила шайбами Константина Соколова на 21-й и Вадима Хлопотова на 24-й. На 36-й минуте Илья Назаревич зажег 2:2 на табло, но последнее слово было за гостями — на 54-й отличился Дмитрий Михайлов.

Таким образом, «Сарыарка» сократила отставание в серии до четырех побед — 2:3. Ранее в Санкт-Петербурге карагандинцы потерпели два поражения (0:2, 1:3), а дома выиграли (3:2 в овертайме) и проиграли (1:5). Шестая игра пройдет в Казахстане.

В регулярном чемпионате «Сарыарка» стала пятой во второй конференции, а «СКА-Нева» — третьей в первой. Карагандинцы — действующий обладатель Кубка Петрова, причем в прошлом сезоне вышли в плей-офф самыми последними.