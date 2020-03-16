Форвард сборной Казахстана по футзалу номинирован на звание лучшего игрока мира

Данная награда присуждается по итогам выступлений в 2019 году. За этот период Тайнан ярко проявил себе в составе «Кайрата» с которым дошел до финала Лиги чемпионов, помог сборной Казахстана квалифицироваться на ЧМ-2020, а после перехода в «Спортинг» стал одним из лидеров и лучших снайперов лиссабонского гранда.

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Также на звание лучшего игрока мира номинированы: Адольфо Фернандес Диас (клуб — «Барселона», сборная — Испания), Артем Антошкин («Тюмень», Россия), Ди Мария («Пато Футзал», Бразилия), Феррао («Барселона», Бразилия), Мехди Джавид («Гити Пасанд Исфахан"/"Мес Сунгун Варзаган», Иран), Леандро Лино Дос Сантос («Магнус Футзал», Бразилия), Бабалу («Спортинг», Италия), Дамиан Стаццоне Альварес («Сан Лоренсо де Альмагро», Аргентина), Томоки Йошикава («Нагоя Оушенс», Япония).

Ранее в ТОП-10 лучших игроков мира также включались защитники сборной Казахстана Лео и Дуглас. По итогам голосования в 2015 и 2018 годах они занимали четвертые места.