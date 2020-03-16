Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:30
Тамбов
Крылья Советов
Футбол. Премьер-лига
15.03
ЦСКА
Уфа
00
Футбол. Первый дивизион
15.03
Текстильщик
Торпедо М
00
Футбол. Первый дивизион
15.03
Факел
Луч
10
Футбол. Первый дивизион
15.03
Балтика
Армавир
20
Футбол. Премьер-лига
15.03
Ростов
Локомотив
13
Все события
Фоторепортажи
23Ответ ЦСКА и победа «Спартака»: эмоции дерби в кадрах
10Два удаления и 5 мячей. Сумасшедший матч «Ростов» — ЦСКА
15:15 (мск), источник: Vesti.kz

Форвард сборной Казахстана по футзалу номинирован на звание лучшего игрока мира

Нападающий сборной Казахстана по футзалу и португальского клуба «Спортинг» Тайнан включен в список из десяти кандидатов на звание лучшего игрока мира по версии Futsalplanet Awards, сообщает корреспондент Vesti.kz. В прошлом сезоне игрок защищал цвета алматинского «Кайрата».

Наверх

Данная награда присуждается по итогам выступлений в 2019 году. За этот период Тайнан ярко проявил себе в составе «Кайрата» с которым дошел до финала Лиги чемпионов, помог сборной Казахстана квалифицироваться на ЧМ-2020, а после перехода в «Спортинг» стал одним из лидеров и лучших снайперов лиссабонского гранда.

Читайте также
Кака из футзального «Кайрата» и сборной Казахстана номинирован на звание лучшего тренера мира

Также на звание лучшего игрока мира номинированы: Адольфо Фернандес Диас (клуб — «Барселона», сборная — Испания), Артем Антошкин («Тюмень», Россия), Ди Мария («Пато Футзал», Бразилия), Феррао («Барселона», Бразилия), Мехди Джавид («Гити Пасанд Исфахан"/"Мес Сунгун Варзаган», Иран), Леандро Лино Дос Сантос («Магнус Футзал», Бразилия), Бабалу («Спортинг», Италия), Дамиан Стаццоне Альварес («Сан Лоренсо де Альмагро», Аргентина), Томоки Йошикава («Нагоя Оушенс», Япония).

Ранее в ТОП-10 лучших игроков мира также включались защитники сборной Казахстана Лео и Дуглас. По итогам голосования в 2015 и 2018 годах они занимали четвертые места.

Напомним, что в рамках Futsalplanet Awards на звание «лучший клубный тренер мира» претендует наставник «Кайрата» Пауло Рикардо Кака, а в номинации «лучший вратарь мира» представлен капитан алматинского клуба и главная звезда сборной Казахстана Игита.

Читайте также
Собирался отжать титулы у Кроуфорда. Мог ли Елеусинов противостоять экс-чемпиону мира по трем версиям?
Лучший лыжник планеты Большунов: Не сказал бы, что уделал Клебо
«Ювентус» предложит Роналду новый контракт
Игрок «Челси» нарушил карантин
Спорт уступает коронавирусу. Почти все топовые турниры отменены
Эта волейболистка привлекает не только игрой, но и внешностью
Тарасов: Позвонил товарищ из Италии и сказал: «У нас страшно»
Поставить на коронавирус: необычные варианты от букмекеров
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь