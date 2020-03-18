Перенесен розыгрыш «Финала четырех» ЛЧ по мини-футболу

Проведение «Финала четырех» Лиги чемпионов с участием российских КПРФ и «Тюмени», а также испанских «Барселоны» и «Мурсии» было запланировано с 24 по 26 апреля в Минске.

В среду министерство спорта РФ рекомендовало отменить и перенести проведение всех спортивных соревнований на территории РФ с 21 марта и до особого распоряжения. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены почти 185 тысяч человек в 159 странах, более 7,5 тысячи скончались.