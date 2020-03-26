Игрок сборной Казахстана по футзалу в четвертый раз признан лучшим в мире
33-летний голкипер «Кайрата» и сборной Казахстана по футзалу Игита признан лучшим вратарем мира номинации Futsal Planet Awards-2019, сообщает KazFootball.kz.
33-летний голкипер «Кайрата» и сборной Казахстана по футзалу Игита признан лучшим вратарем мира номинации Futsal Planet Awards-2019, сообщает KazFootball.kz.
Он в четвертый, рекордный, раз признан лучшим вратарем мира. Ранее он получал эту награду в 2015, 2016 и 2018 годах. Всего в голосовании принимали участие 244 респондента из разных стран мира.
Итоги голосования:
1. Игита (Казахстан) — 693 очка;
2. Хуанхо (Испания) — 673;
3. Гуитта (Бразилия) — 655;
4. Миодраг Аксентьевич (Сербия) — 366;
5. Карлос Баррон Редондо (Испания) — 312.
А 43-летний главный тренер «Кайрата» и сборной Казахстана по футзалу Кака вошел в тройку лучших клубных тренеров.
Лучшим клубным тренером мира признан наставник испанской «Барсы» Андреу Плаза Альварес. Главный тренер «Кайрата» в третий раз вошел в тройку лучших. В 2016 году будучи наставником «Газпром-Югры». В 2018 году уже тренером «Кайрата» занял второе место.
Итоги голосования:
1. Андреу Плаза Альварес («Барса», Испания) — 689 очков;
2. Нуно Сержио Дос Сантос Диас («Спортинг», Португалия) — 602;
3. Пауло Рикардо Фигуэра Силва («Кайрат», Казахстан) — 492;
4. Жоэл Тьяго Гонсалвеш Роча («Бенфика», Португалия) — 389;
5. Игорь Путилов («Тюмень», Россия) — 333.