Игрок сборной Казахстана по футзалу в четвертый раз признан лучшим в мире

Он в четвертый, рекордный, раз признан лучшим вратарем мира. Ранее он получал эту награду в 2015, 2016 и 2018 годах. Всего в голосовании принимали участие 244 респондента из разных стран мира.

Итоги голосования:

1. Игита (Казахстан) — 693 очка;

2. Хуанхо (Испания) — 673;

3. Гуитта (Бразилия) — 655;

4. Миодраг Аксентьевич (Сербия) — 366;

5. Карлос Баррон Редондо (Испания) — 312.

А 43-летний главный тренер «Кайрата» и сборной Казахстана по футзалу Кака вошел в тройку лучших клубных тренеров.

Лучшим клубным тренером мира признан наставник испанской «Барсы» Андреу Плаза Альварес. Главный тренер «Кайрата» в третий раз вошел в тройку лучших. В 2016 году будучи наставником «Газпром-Югры». В 2018 году уже тренером «Кайрата» занял второе место.

Итоги голосования: