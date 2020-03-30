Оршанский «Витэн» одержал 16-ю победу в матчах чемпионата Беларуси по мини-футболу

Голевой покер в этой встрече оформил Сергей Дядичкин. С таким же результатом гомельский ВРЗ переиграл на выезде ФК «Минск», а еще один гомельский клуб БЧ на своей площадке уверенно переиграл светлогорский ЦКК — 7:3. Действующие чемпионы Беларуси спортсмены минской «Столицы» без особых проблем победили в гостях аутсайдера турнира «Щучин» — 5:2. С таким же счетом столичный «Дорожник» обыграл у себя дома гродненский клуб «УВД-Динамо» благодаря хет-трику лучшего бомбардира чемпионата Андрея Скварчевского и дублю Андрея Семенюка. Сейчас на лицевом счету Андрея Скварчевского 24 гола. Еще в одном поединке этого тура «Борисов-900» одолел минское «Динамо-БНТУ» с минимальным перевесом 3:2.