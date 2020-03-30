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12:57 (мск), источник: БЕЛТА

Оршанский «Витэн» одержал 16-ю победу в матчах чемпионата Беларуси по мини-футболу

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидер чемпионата Беларуси по мини-футболу оршанский «Витэн» одержал 16-ю викторию в матче предпоследнего тура регулярного сезона, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В домашнем поединке 21-го тура оршанцы разгромили гостей из столичного клуба «Охрана-Динамо» со счетом 7:2.

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Голевой покер в этой встрече оформил Сергей Дядичкин. С таким же результатом гомельский ВРЗ переиграл на выезде ФК «Минск», а еще один гомельский клуб БЧ на своей площадке уверенно переиграл светлогорский ЦКК — 7:3. Действующие чемпионы Беларуси спортсмены минской «Столицы» без особых проблем победили в гостях аутсайдера турнира «Щучин» — 5:2. С таким же счетом столичный «Дорожник» обыграл у себя дома гродненский клуб «УВД-Динамо» благодаря хет-трику лучшего бомбардира чемпионата Андрея Скварчевского и дублю Андрея Семенюка. Сейчас на лицевом счету Андрея Скварчевского 24 гола. Еще в одном поединке этого тура «Борисов-900» одолел минское «Динамо-БНТУ» с минимальным перевесом 3:2.

Положение в лидирующей группе после 21-го тура: «Витэн» — 51 очко, БЧ — 50, «Столица» — 50, ВРЗ — 44, «Дорожник» — 40. Внизу турнирной таблицы «Щучин», у которого всего 3 зачетных балла.

Матчи заключительного тура регулярного чемпионата состоятся 4 апреля. После них первая четверка получит прямые путевки в четвертьфинал, а остальные команды проведут матчи 1/8 финала.

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