Чемпионат России по мини-футболу будет возобновлен не раньше 1 июня

До этого мини-футбольные соревнования в России приостанавливали до 10 апреля. На заседании в пятницу было решено, что турнир может быть возобновлен только после отмены правительством РФ всех установленных ограничений и стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки.

Также бюро исполкома АМФР приостановило первенство во втором по силе дивизионе до 31 мая, после возобновления турнира сразу начнется с плей-офф, пары 1/8 финала уже сформированы.