Чемпион мира по футзалу рассказал о финансировании в «Атырау» и своем будущем

«Сейчас все игроки и тренерский штаб сидят дома, тренировки проходят индивидуальные. Как нам сказали, 15 апреля все нормализуется, мы надеемся на лучшее. Клуб со своей стороны обязанности выполняет. Относительно следующего сезона мы даже не думаем, потому что еще не закончили этот. Думаю, сейчас не подходящий момент для решения таких вопросов», — заявил бразильский специалист.