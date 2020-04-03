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16:52 (мск), источник: Vesti.kz

Чемпион мира по футзалу рассказал о финансировании в «Атырау» и своем будущем

Бывший игрок «Кайрата» и чемпион мира по футзалу, а ныне главный тренер МФК «Атырау» Бетао прокомментировал для Vesti.kz нынешнее состояние команды и свое будущее в клубе. Он возглавил команду в январе нынешнего года.

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«Сейчас все игроки и тренерский штаб сидят дома, тренировки проходят индивидуальные. Как нам сказали, 15 апреля все нормализуется, мы надеемся на лучшее. Клуб со своей стороны обязанности выполняет. Относительно следующего сезона мы даже не думаем, потому что еще не закончили этот. Думаю, сейчас не подходящий момент для решения таких вопросов», — заявил бразильский специалист.

Отметим, что МФК «Атырау» в нынешнем сезоне провел 14 матчей, набрав при этом 31 очко. Западно-казахстанский клуб занимает пятое место в турнирной таблице, но рассчитывает на попадание в тройку призеров, их ближайшие конкуренты («Актобе», «Аят» и «Жетысу») сыграли на 4−6 матчей больше «нефтяников».

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