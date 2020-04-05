Гомельский БЧ выиграл регулярный чемпионат Беларуси по мини-футболу
5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по
5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по
В заключительном матче регулярного сезона гомельчане разгромили на выезде «Борисов-900» со счетом 7:2 и, набрав 53 очка в 22 проведенных встречах, заняли первое место.
В центральном поединке 22-го тура действующие чемпионы страны спортсмены минской «Столицы» на своей площадке сыграли вничью с оршанским «Витэном» — 4:4. Еще один фаворит гомельский ВРЗ уверенно переиграл на своей площадке аутсайдера турнира «Щучин» с результатом 6:2.
Итоговое положение в лидирующей группе: БЧ — 53 очка, «Витэн» — 52, «Столица» — 51, ВРЗ — 47. Эти команды вышли в четвертьфинал.
Остальные участники ¼ финала определятся после поединков первого раунда
После первого этапа список лучших бомбардиров возглавляет Андрей Скварчевский («Дорожник»), на счету которого 24 гола.