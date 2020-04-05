Гомельский БЧ выиграл регулярный чемпионат Беларуси по мини-футболу

В заключительном матче регулярного сезона гомельчане разгромили на выезде «Борисов-900» со счетом 7:2 и, набрав 53 очка в 22 проведенных встречах, заняли первое место.

В центральном поединке 22-го тура действующие чемпионы страны спортсмены минской «Столицы» на своей площадке сыграли вничью с оршанским «Витэном» — 4:4. Еще один фаворит гомельский ВРЗ уверенно переиграл на своей площадке аутсайдера турнира «Щучин» с результатом 6:2.

Итоговое положение в лидирующей группе: БЧ — 53 очка, «Витэн» — 52, «Столица» — 51, ВРЗ — 47. Эти команды вышли в четвертьфинал.

Остальные участники ¼ финала определятся после поединков первого раунда плей-офф. В нем сыграют: «Дорожник» (Минск), «Щучин», «Борисов-900», «Динамо-БНТУ» (Минск), ФК «Минск», «Охрана-Динамо» (Минск), ЦКК (Светлогорск), «УВД-Динамо» (Гродно).