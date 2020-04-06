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14:27 (мск), источник: БЕЛТА

Чемпионат Беларуси по мини-футболу приостановлен

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат Беларуси по мини-футболу приостановлен до 25 апреля. Такое решение было принято сегодня на заседании исполкома Белорусской ассоциации мини-футбола (БАМФ), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:22 MSK, 06.04

Ранее планировалось, что матчи первого раунда плей-офф национального первенства состоятся 11 апреля, теперь они отложены.

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В понедельник, 20 апреля, исполком БАМФ снова проанализирует санитарно-эпидемиологическую ситуацию в стране и рекомендации Министерства здравоохранения и примет решение о возобновлении либо дальнейшей приостановке чемпионата.

Победителем первого этапа чемпионата Беларуси по мини-футболу стал гомельский БЧ. Вместе с ним прямые путевки в четвертьфинал завоевали оршанский «Витэн», минская «Столица» и гомельский ВРЗ.

Остальные участники ¼ финала определятся после поединков первого раунда плей-офф. В нем сыграют «Дорожник» (Минск), «Щучин», «Борисов-900», «Динамо-БНТУ» (Минск), ФК «Минск», «Охрана-Динамо» (Минск), ЦКК (Светлогорск), «УВД-Динамо» (Гродно).

После первого этапа список лучших бомбардиров возглавляет Андрей Скварчевский («Дорожник»), на счету которого 24 гола.

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