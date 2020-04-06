Чемпионат Беларуси по мини-футболу приостановлен
6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат Беларуси по
6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат Беларуси по
Ранее планировалось, что матчи первого раунда
В понедельник, 20 апреля, исполком БАМФ снова проанализирует
Победителем первого этапа чемпионата Беларуси по
Остальные участники ¼ финала определятся после поединков первого раунда
После первого этапа список лучших бомбардиров возглавляет Андрей Скварчевский («Дорожник»), на счету которого 24 гола.