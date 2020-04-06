Чемпионат Беларуси по мини-футболу приостановлен

Ранее планировалось, что матчи первого раунда плей-офф национального первенства состоятся 11 апреля, теперь они отложены.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--4af28833d00634c2ed4b" data-vnd="4af28833d00634c2ed4b" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=4af28833d00634c2ed4b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В понедельник, 20 апреля, исполком БАМФ снова проанализирует санитарно-эпидемиологическую ситуацию в стране и рекомендации Министерства здравоохранения и примет решение о возобновлении либо дальнейшей приостановке чемпионата.

Победителем первого этапа чемпионата Беларуси по мини-футболу стал гомельский БЧ. Вместе с ним прямые путевки в четвертьфинал завоевали оршанский «Витэн», минская «Столица» и гомельский ВРЗ.

Остальные участники ¼ финала определятся после поединков первого раунда плей-офф. В нем сыграют «Дорожник» (Минск), «Щучин», «Борисов-900», «Динамо-БНТУ» (Минск), ФК «Минск», «Охрана-Динамо» (Минск), ЦКК (Светлогорск), «УВД-Динамо» (Гродно).