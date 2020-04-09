Текущие события
Футбол. Зарубежный
10.04
Неман
Белшина
Футбол. Зарубежный
11.04
Слуцк
Витебск
Футбол. Зарубежный
11.04
Торпедо-БелАЗ
Энергетик-БГУ
Футбол. Зарубежный
11.04
Городея
Динамо Мн
Футбол. Зарубежный
12.04
Минск
БАТЭ
Футбол. Зарубежный
12.04
Смолевичи
Шахтер С
Все события
Фоторепортажи
12«Атлетико» прошел «Ливерпуль» благодаря героизму вратаря
33«Барселона» Гвардиолы. Где они сейчас?
12:51 (мск), источник: Vesti.kz

ФИФА перенесет чемпионат мира по футзалу с участием сборной Казахстана

ФИФА выступила с заявлением относительно чемпионата мира по футзалу 2020 года, который должен пройти в Литве. Финальный турнир, где сыграет сборная Казахстана, будет перенесен на более поздний срок.

Наверх
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано10 131 +1 459
Скончалось76 +13
Выздоровело698 +118
Инфицировано1 498 833 +52 591
Скончалось89 733 +6 309
Выздоровело337 074 +28 928
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:26 MSK, 09.04
Источник: AP 2020

Международная федерация футбола объявит об окончательном решении по поводу ЧМ-2020 в конце апреля. Ранее многие тренеры национальных сборных, включая наставника казахстанской команды Пауло Рикардо Кака, выступили за то, чтобы турнир состоялся в другие даты.

Чемпионат мира по футзалу с участием 24 сборных был запланирован с 12 сентября по 4 октября. Сборная Казахстана в третий раз в истории квалифицировалась в финальную стадию.

Напомним, на ЧМ-2020 Европа будет представлена семью командами, Азия — пятью, Африка — тремя, Северная и Южная Америка выставят по четыре сборные, а Океания — одну.

Читайте также
Звезды российского футбола рассказали историю про сборную Казахстана
СМИ: УЕФА допустил сокращение числа городов Евро-2020
Хабиб предложил двукратному чемпиону ОИ из РФ выступать в UFC
СМИ сообщили об отстранении фигуристки, перепутав ее с бегуньей
Роналду приблизился к возвращению в «Реал» из-за коронавируса
«Сельта» Смолова договорилась с футболистами о снижении зарплат
Турнир UFC 249 лишился бойца в соглавной паре
Поветкин хочет провести реванш с Владимиром Кличко
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь