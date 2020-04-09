ФИФА перенесет чемпионат мира по футзалу с участием сборной Казахстана

Международная федерация футбола объявит об окончательном решении по поводу ЧМ-2020 в конце апреля. Ранее многие тренеры национальных сборных, включая наставника казахстанской команды Пауло Рикардо Кака, выступили за то, чтобы турнир состоялся в другие даты.
Чемпионат мира по футзалу с участием 24 сборных был запланирован с 12 сентября по 4 октября. Сборная Казахстана в третий раз в истории квалифицировалась в финальную стадию.
Напомним, на ЧМ-2020 Европа будет представлена семью командами, Азия — пятью, Африка — тремя, Северная и Южная Америка выставят по четыре сборные, а Океания — одну.