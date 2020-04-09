ФИФА перенесет чемпионат мира по футзалу с участием сборной Казахстана

Источник: AP 2020

Международная федерация футбола объявит об окончательном решении по поводу ЧМ-2020 в конце апреля. Ранее многие тренеры национальных сборных, включая наставника казахстанской команды Пауло Рикардо Кака, выступили за то, чтобы турнир состоялся в другие даты.

Чемпионат мира по футзалу с участием 24 сборных был запланирован с 12 сентября по 4 октября. Сборная Казахстана в третий раз в истории квалифицировалась в финальную стадию.