В Федерации футбола Литвы высказались о ЧМ-2020 по футзалу с участием сборной Казахстана

— На какой стадии была подготовка к ЧМ, что планировали по организации, что говорят в ФИФА?

— Оргкомитет турнира и команда сотрудников LFF, которая напрямую общается с ФИФА и выступает в качестве посредника между этой организацией и чемпионатом, состоящая из отдела маркетинга, коммуникаций, отдела матчей, неустанно работают в трех принимающих городах, решая многие вопросы, чтобы не допустить сбоев во время ЧМ. В принципе, все условия для проведения турнира уже созданы. Хотя над чемпионатом висел знак вопроса, пока ФИФА не отменила его, мы продолжаем работу. Решения о будущем чемпионата принимает ФИФА, как бы то ни было, мы будем уважать его и приспосабливаться к нему.

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— Как относитесь к тому, что большинство тренеров других сборных и руководители федераций разных стран хотят перенести чемпионат мира на другой срок?

— В настоящее время сложно говорить однозначно, учитывая общую картину. ЧМ по футзалу — это большой праздник для Литвы. Он должен стать первым в нашей стране, и вообще первым турниром ФИФА, организованный Литвой. Более того, ЧМ по футзалу должен был вернуться на европейский континент после 24-летнего перерыва, и мы очень рады, что ФИФА доверяет нам.

Однако мы должны оставаться реалистами и критически следить за этой ситуацией. Хотя угроза вируса уменьшается, она остается очень высокой. ФИФА отменила юношеские чемпионаты, УЕФА — Евро, весь мир спорта зашел в тупик. В настоящее время мы активно контактируем с ФИФА по поводу будущего ЧМ, а также обсуждаем возможные сроки его переноса. Однако все станет ясно в конце апреля.

Напомним, ЧМ в Литве должен пройти с 12 сентября по 4 октября. Сборная Казахстана в третий раз в истории квалифицировалась в финальную стадию турнира.

На ЧМ-2020 Европа будет представлена семью командами, Азия — пятью, Африка — тремя, Северная и Южная Америка выставят по четыре сборные, а Океания — одну.