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10:29 (мск), источник: Vesti.kz

В КФФ назвали возможные сроки возобновления чемпионата Казахстана по футзалу

Директор департамента футзала Казахстанской федерации футбола Аскар Абильдаев рассказал, когда планируется возобновление чемпионата страны сезона-2019/20. Он подчеркнул, что досрочное завершение первенства исключено.

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Источник: Reuters

«Приостановлены чемпионаты не только внутри Казахстана, но и во всем мире. Играет только Беларусь, но это может печально закончиться. Чемпионат Казахстана по футзалу приостановлен на неопределенный срок, я уведомил об этом руководителей клубов. Да, ранее у нас было три варианта, как продолжить сезон, но карантин продлен. Сейчас мы готовим два варианта на август. Думаю, к этому времени обстановка должна успокоиться и будет приоткрыт спортивный занавес. Мы обязательно закончим этот чемпионат, должен быть спортивный принцип, мы должны знать, кто будет делегирован в Лигу чемпионов. Вопрос с досрочным завершением даже не поднимался, это исключено на данный момент», — отметил Абильдаев в прямом эфире в Instagram.

Напомним, что на данный момент турнирную таблицу чемпионата Казахстана-2019/20 возглавляет «Кайрат», который набрал 44 очка в 16 матчах. Ближайший конкурент алматинцев «Актобе» после 20 игр имеет в своем активе 36 баллов.

Ранее тренер алматинского «Кайрата» Пауло Рикардо Кака заявил, что продолжать чемпионат страны в ближайшее время невозможно.

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