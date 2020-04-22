В КФФ назвали возможные сроки возобновления чемпионата Казахстана по футзалу

«Приостановлены чемпионаты не только внутри Казахстана, но и во всем мире. Играет только Беларусь, но это может печально закончиться. Чемпионат Казахстана по футзалу приостановлен на неопределенный срок, я уведомил об этом руководителей клубов. Да, ранее у нас было три варианта, как продолжить сезон, но карантин продлен. Сейчас мы готовим два варианта на август. Думаю, к этому времени обстановка должна успокоиться и будет приоткрыт спортивный занавес. Мы обязательно закончим этот чемпионат, должен быть спортивный принцип, мы должны знать, кто будет делегирован в Лигу чемпионов. Вопрос с досрочным завершением даже не поднимался, это исключено на данный момент», — отметил Абильдаев в прямом эфире в Instagram.
Напомним, что на данный момент турнирную таблицу чемпионата Казахстана-2019/20 возглавляет «Кайрат», который набрал 44 очка в 16 матчах. Ближайший конкурент алматинцев «Актобе» после 20 игр имеет в своем активе 36 баллов.
Ранее тренер алматинского «Кайрата» Пауло Рикардо Кака заявил, что продолжать чемпионат страны в ближайшее время невозможно.