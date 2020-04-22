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20:09 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана по футзалу заявила о планах выиграть чемпионат мира

Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Кака рассказал о задачах на чемпионат мира-2020 в Литве, сообщает KazFootball.kz.

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«На ЧМ все команды должны быть подготовлены. И не у всех будет такая возможность. Поэтому думаю, нужно его перенести. Какая задача у сборной Казахстана на ЧМ? Мы еще не разговаривали с Федерацией на эту тему, но мы будем играть на победу. Внутрикомандной задачей будет выиграть турнир», — заявил Кака.

Отметим, что ЧМ с участием 24 команд запланирован с 12 сентября по 4 октября, но в конце апреля ФИФА объявит о его переносе на более поздний срок. Сборная Казахстана в третий раз в истории квалифицировалась в финальную стадию.

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