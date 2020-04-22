Сборная Казахстана по футзалу заявила о планах выиграть чемпионат мира

«На ЧМ все команды должны быть подготовлены. И не у всех будет такая возможность. Поэтому думаю, нужно его перенести. Какая задача у сборной Казахстана на ЧМ? Мы еще не разговаривали с Федерацией на эту тему, но мы будем играть на победу. Внутрикомандной задачей будет выиграть турнир», — заявил Кака.