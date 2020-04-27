Текущие события
Футбол. Зарубежный
25.04
Славия М
Минск
13
Футбол. Зарубежный
25.04
Городея
БАТЭ
02
Футбол. Зарубежный
25.04
Динамо Брс
Шахтер С
02
Футбол. Зарубежный
26.04
Слуцк
Белшина
32
Футбол. Зарубежный
26.04
Торпедо-БелАЗ
Рух
00
Футбол. Зарубежный
26.04
Ислочь
Витебск
20
Все события
Фоторепортажи
31ЦСКА, завоевавший Кубок УЕФА. Где они сейчас?
31Галактический «Реал» с Роналдо и Зиданом. Где они сейчас?
11:49 (мск), источник: Vesti.kz

«Казахстан перепишет историю на этом ЧМ». Игрок европейского гранда — о сборной и возвращении в «Кайрат»

Игрок сборной Казахстана по футзалу Лео в интервью Vesti.kz рассказал, как проходит карантин в Португалии, останется ли он в «Спортинге» и способна ли национальная команда выиграть Кубок мира. Также он прокомментировал свое потенциальное возвращение в алматинский «Кайрат».

Наверх

— Лео, расскажи, какова обстановка в Португалии? Будет ли возобновлен чемпионат страны?

— Португалия — одна из стран, которая смогла притормозить быстрое распространение вируса, если сравнивать с другими странами Европы. Да, много летальных исходов и зараженных, но все же ситуация контролируется. Страна закрыта на карантин, до конца следующей недели режим ЧП. Но еще неизвестно, когда мы вернемся к нормальной рутине.

Лига закончилась без чемпиона и без понижения в дивизионах. Поэтому не знаем, какие критерии были приняты для окончания этого сезона, неизвестно, кто попадет в еврокубки. У нас еще не доигран Кубок Португалии, тоже не знаем, каковы параметры. Ждем информации.

Читайте также
Сборная Казахстана по футзалу заявила о планах выиграть чемпионат мира

— Твой контракт со «Спортингом» заканчивается, что будет дальше? В России писали, что с тобой связывались несколько клубов.

— Мой контракт закончился, и сейчас я в процессе того, чтобы решить свое будущее. Но сейчас трансферный рынок встал.

— Есть ли вероятность, что ты вернешься в «Кайрат»?

— Возможность вернуться в «Кайрат» всегда есть. Большая команда, и у меня большое уважение к клубу. Но на данный момент я в ожидании, посмотрим что будет, когда все успокоится.

— Кака сказал, что сборная Казахстана должна нацеливаться на победу на ближайшем чемпионате мира. Как думаешь, реально ли достичь такой цели?

— Мои мечты и амбиции — такие же, как и у главного тренера, у нас достойная сборная и хорошие таланты. Я уверен, что КФФ полностью нас поддержит и не будет экономить, а наоборот будет делать все возможное, чтобы наша подготовка была на уровне, чтобы мы смогли бороться за титул ЧМ. Я уверен, что мы перепишем историю на этом чемпионате мира и Казахстан будет еще больше гордиться футзальной командой.

Напомним, в сезоне-2019/20 Лео провел за «Спортинг» 12 матчей в чемпионате Португалии и забил три гола. Также игрок принял участие в шести играх сборной Казахстана в квалификации ЧМ-2020 и помог команде пробиться в финальную стадию турнира.

Лео является трехкратным обладателем Кубка УЕФА/Лиги чемпионов, обладателем Суперкубка мира, многократным чемпионом Казахстана, чемпионом Португалии и бронзовым призером Евро-2016.

Читайте также
Титул недооцененного. Как Жакиянов в Шеффилде отобрал у Герфи трофей
Составлен рейтинг самых скандальных трансферов в истории футбола
Тактаров рассказал о состоянии отца Нурмагомедова
Роналдиньо впервые прокомментировал тюремное заключение
Уткин подобрал нелестное определение для Аршавина
Названы самые привлекательные девушки-бойцы из России
В Италии смягчили карантин и разрешили футболистам тренироваться
Гран-при Франции «Формулы-1» отменен
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь