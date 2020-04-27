«Казахстан перепишет историю на этом ЧМ». Игрок европейского гранда — о сборной и возвращении в «Кайрат»

— Лео, расскажи, какова обстановка в Португалии? Будет ли возобновлен чемпионат страны?

— Португалия — одна из стран, которая смогла притормозить быстрое распространение вируса, если сравнивать с другими странами Европы. Да, много летальных исходов и зараженных, но все же ситуация контролируется. Страна закрыта на карантин, до конца следующей недели режим ЧП. Но еще неизвестно, когда мы вернемся к нормальной рутине.

Лига закончилась без чемпиона и без понижения в дивизионах. Поэтому не знаем, какие критерии были приняты для окончания этого сезона, неизвестно, кто попадет в еврокубки. У нас еще не доигран Кубок Португалии, тоже не знаем, каковы параметры. Ждем информации.

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— Твой контракт со «Спортингом» заканчивается, что будет дальше? В России писали, что с тобой связывались несколько клубов.

— Мой контракт закончился, и сейчас я в процессе того, чтобы решить свое будущее. Но сейчас трансферный рынок встал.

— Есть ли вероятность, что ты вернешься в «Кайрат»?

— Возможность вернуться в «Кайрат» всегда есть. Большая команда, и у меня большое уважение к клубу. Но на данный момент я в ожидании, посмотрим что будет, когда все успокоится.

— Кака сказал, что сборная Казахстана должна нацеливаться на победу на ближайшем чемпионате мира. Как думаешь, реально ли достичь такой цели?

— Мои мечты и амбиции — такие же, как и у главного тренера, у нас достойная сборная и хорошие таланты. Я уверен, что КФФ полностью нас поддержит и не будет экономить, а наоборот будет делать все возможное, чтобы наша подготовка была на уровне, чтобы мы смогли бороться за титул ЧМ. Я уверен, что мы перепишем историю на этом чемпионате мира и Казахстан будет еще больше гордиться футзальной командой.

Напомним, в сезоне-2019/20 Лео провел за «Спортинг» 12 матчей в чемпионате Португалии и забил три гола. Также игрок принял участие в шести играх сборной Казахстана в квалификации ЧМ-2020 и помог команде пробиться в финальную стадию турнира.