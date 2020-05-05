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18:19 (мск), источник: Vesti.kz

Бывший нападающий «Кайрата» перешел во французский клуб

Экс-игрок футзального «Кайрата» Умберто подписал контракт с французской командой «Аксесс». Ранее бразилец выступал за испанский «Интер».

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Умберто стал очередным звездным новичком нового глобального проекта — клуба «Аксесс», который за прошедшие месяцы сумел подписать главную звезду мирового футзала Рикардинью, капитана сборной Испании Карлоса Ортиса и знаменитого испанского тренера Хесуса Веласко.

Отметим, что Умберто с 2013 по 2015 год выступал за алматинский «Кайрат», где сумел выиграть Суперкубок мира и Кубок УЕФА.

Напомним, что французские СМИ также сообщали, что «Аксесс» проявляет интерес к защитнику сборной Казахстана и «Кайрата» Дугласу. О его потенциальном трансфере высказался президент клуба Сами Сельами.

В «Аксессе» осталось одна вакантная позиция на место легионера. Вероятно, это место займет не Дуглас — французский клуб рассматривает кандидатуру игрока «Бенфики» Бруно Коэльо.

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