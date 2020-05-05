Бывший нападающий «Кайрата» перешел во французский клуб

Умберто стал очередным звездным новичком нового глобального проекта — клуба «Аксесс», который за прошедшие месяцы сумел подписать главную звезду мирового футзала Рикардинью, капитана сборной Испании Карлоса Ортиса и знаменитого испанского тренера Хесуса Веласко.

Отметим, что Умберто с 2013 по 2015 год выступал за алматинский «Кайрат», где сумел выиграть Суперкубок мира и Кубок УЕФА.

Напомним, что французские СМИ также сообщали, что «Аксесс» проявляет интерес к защитнику сборной Казахстана и «Кайрата» Дугласу. О его потенциальном трансфере высказался президент клуба Сами Сельами.