Чемпионат Казахстана по футзалу могут доиграть в одном городе
Чемпионат Казахстана по футзалу может быть доигран в одном городе, сообщает KazFootball.kz.
Чемпионат Казахстана по футзалу может быть доигран в одном городе, сообщает KazFootball.kz.
«Если режим ЧС будет снят 11 мая, то планируется возобновление чемпионата страны по футзалу 25 мая, причем все матчи могут состояться в одном городе — Щучинске, в спорткомплексе “Жаксы”. Командам предстоит сыграть разное количество игр, от шести до 14 матчей», — говорится в сообщении.
Напомним, что после 20 туров лидирует в чемпионате «Кайрат», у которого 44 очка. Далее расположились «Актобе» (36 очков), «Аят» и «Жетысу» (по 35 очков), а также «Атырау» (31 очко).