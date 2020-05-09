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12:42 (мск), источник: Vesti.kz

Чемпионат Казахстана по футзалу могут доиграть в одном городе

Чемпионат Казахстана по футзалу может быть доигран в одном городе, сообщает KazFootball.kz.

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«Если режим ЧС будет снят 11 мая, то планируется возобновление чемпионата страны по футзалу 25 мая, причем все матчи могут состояться в одном городе — Щучинске, в спорткомплексе “Жаксы”. Командам предстоит сыграть разное количество игр, от шести до 14 матчей», — говорится в сообщении.

Напомним, что после 20 туров лидирует в чемпионате «Кайрат», у которого 44 очка. Далее расположились «Актобе» (36 очков), «Аят» и «Жетысу» (по 35 очков), а также «Атырау» (31 очко).

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