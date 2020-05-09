Чемпионат Казахстана по футзалу могут доиграть в одном городе

«Если режим ЧС будет снят 11 мая, то планируется возобновление чемпионата страны по футзалу 25 мая, причем все матчи могут состояться в одном городе — Щучинске, в спорткомплексе “Жаксы”. Командам предстоит сыграть разное количество игр, от шести до 14 матчей», — говорится в сообщении.