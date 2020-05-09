Игрок сборной Казахстана объявил об уходе из клуба, с которым выиграл Лигу чемпионов
32-летний игрок национальной сборной Казахстана по футзалу Лео Жарагуа покинул МФК «Спортинг», сообщает KazFootball.kz.
32-летний игрок национальной сборной Казахстана по футзалу Лео Жарагуа покинул МФК «Спортинг», сообщает KazFootball.kz.
Об этом сообщил сам игрок в своем Instagram.
«Сегодня заканчиваются мои отношения со “Спортингом”. Я провел тут прекрасные годы и имел честь защищать одну из величайших команд мира. Хотел бы поблагодарить всех, кто сопутствовал нам. Всех моих партнеров, которые делили со мной раздевалку, — это честь для меня. Спасибо нашему персоналу. Я научился многому и вырос и как спортсмен, и как человек. Спасибо вам за это!» — написал Лео.
За три сезона в лиссабонском «Спортинге» Лео становился чемпионом Португалии, обладателем Кубка Лиги и Кубка Португалии, дважды обладателем Суперкубка Португалии.
В апреле 2019 года Лео стал победителем Лиги чемпионов УЕФА по футзалу, проходившей в Алматы. Соперником в финале был АФК «Кайрат», в котором казахстанец выступал с 2009 по 2016 год, а также с 2017 по 2018.
Также в составе «Спортинга» выступает другой казахстанец — Тайнан.