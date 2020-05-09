Игрок сборной Казахстана объявил об уходе из клуба, с которым выиграл Лигу чемпионов

«Сегодня заканчиваются мои отношения со “Спортингом”. Я провел тут прекрасные годы и имел честь защищать одну из величайших команд мира. Хотел бы поблагодарить всех, кто сопутствовал нам. Всех моих партнеров, которые делили со мной раздевалку, — это честь для меня. Спасибо нашему персоналу. Я научился многому и вырос и как спортсмен, и как человек. Спасибо вам за это!» — написал Лео.