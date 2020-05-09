ЦКК победил «Дорожник» в чемпионате Беларуси по мини-футболу

В самом начале встречи в Светлогорске минчане открыли счет, но к перерыву хозяева были впереди — 4:1. Во втором тайме гости были близки к тому, чтобы отыграться, но в итоге все же уступили с результатом 4:5.

В борьбе за путевки в четвертьфинал сыграют: «Динамо-БНТУ» (Минск) — «Борисов-900», «УВД-Динамо» (Гродно) — «Охрана-Динамо» (Минск), ЦКК (Светлогорск) — «Минск», «Щучин» — «Дорожник» (Минск).

Читайте также Чемпионат Беларуси по мини-футболу приостановлен

Первые матчи стартового раунда плей-офф запланированы на 14 мая, ответные поединки должны состояться 17 мая.

Победители двухраундовых дуэлей 1/8 финала в четвертьфинале встретятся с командами, занявшими 1-е — 4-е места в регулярном чемпионате: БЧ (Гомель), «Витэн» (Орша), «Столица» (Минск), ВРЗ (Гомель).

Четвертьфинальные встречи намечены на 21 и 24 мая. Полуфинальные серии до двух побед одной из команд стартуют 28 мая, финальная серия за чемпионский титул до трех побед начнется 7 июня. По решению организаторов все матчи плей-офф 31-го национального первенства пройдут без зрителей.

Лучшим бомбардиром регулярного чемпионата стал Андрей Скварчевский из «Дорожника».

В прошлом сезоне свой третий чемпионский титул завоевала «Столица», обыгравшая в серии за золото ВРЗ (3:1), обладателем бронзовых наград стал «Витэн», победивший в серии за 3-е место БЧ (2:1).