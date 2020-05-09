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16:55 (мск), источник: БЕЛТА

ЦКК победил «Дорожник» в чемпионате Беларуси по мини-футболу

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены светлогорского ЦКК одолели минский «Дорожник» в последнем матче первой части чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В самом начале встречи в Светлогорске минчане открыли счет, но к перерыву хозяева были впереди — 4:1. Во втором тайме гости были близки к тому, чтобы отыграться, но в итоге все же уступили с результатом 4:5.

В борьбе за путевки в четвертьфинал сыграют: «Динамо-БНТУ» (Минск) — «Борисов-900», «УВД-Динамо» (Гродно) — «Охрана-Динамо» (Минск), ЦКК (Светлогорск) — «Минск», «Щучин» — «Дорожник» (Минск).

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Первые матчи стартового раунда плей-офф запланированы на 14 мая, ответные поединки должны состояться 17 мая.

Победители двухраундовых дуэлей 1/8 финала в четвертьфинале встретятся с командами, занявшими 1-е — 4-е места в регулярном чемпионате: БЧ (Гомель), «Витэн» (Орша), «Столица» (Минск), ВРЗ (Гомель).

Четвертьфинальные встречи намечены на 21 и 24 мая. Полуфинальные серии до двух побед одной из команд стартуют 28 мая, финальная серия за чемпионский титул до трех побед начнется 7 июня. По решению организаторов все матчи плей-офф 31-го национального первенства пройдут без зрителей.

Лучшим бомбардиром регулярного чемпионата стал Андрей Скварчевский из «Дорожника».

В прошлом сезоне свой третий чемпионский титул завоевала «Столица», обыгравшая в серии за золото ВРЗ (3:1), обладателем бронзовых наград стал «Витэн», победивший в серии за 3-е место БЧ (2:1).

Самым титулованным клубом является минский «Дорожник», который шесть раз становился чемпионом страны. У «Лидсельмаша» четыре золота, по три — у «Витэна», «Минска», МАПИДа и «Столицы».

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