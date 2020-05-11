В «Кайрате» высказались о возвращении игрока сборной Казахстана из Европы

«Да, я знаю, что у него закончился контракт со “Спортингом”. Если португальский клуб не хочет продлевать с ним соглашение, я уверен, что многие тренеры теперь захотят увидеть Лео в своих командах, в том числе я. Но тут влияет не только мое желание, но и финансовые возможности клуба. Сейчас трудное время с точки зрения экономики, поэтому тут зависит не только от желания тренера или игрока. Все зависит от клуба, будет ли у “Кайрата” возможность подписать такого игрока», — сказал бразильский специалист.
Ранее сам игрок прокомментировал ситуацию относительно своего будущего и выступления сборной Казахстана на ближайшем чемпионате мире.
В сезоне-2019/20 Лео провел за «Спортинг» 12 матчей в чемпионате Португалии и забил три гола. За три сезона в Лиссабоне защитник становился чемпионом Португалии, обладателем Кубка Лиги и Кубка Португалии, дважды обладателем Суперкубка Португалии.
Также Лео является трехкратным обладателем Кубка УЕФА/Лиги чемпионов, обладателем Суперкубка мира, многократным чемпионом Казахстана и бронзовым призером Евро-2016. За «Кайрат» 32-летний игрок выступал в период с 2009 по 2018 год.