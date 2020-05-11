Текущие события
Футбол. Зарубежный
9.05
Славия М
Торпедо-БелАЗ
00
Футбол. Зарубежный
9.05
Неман
Рух
24
Футбол. Зарубежный
10.05
Ислочь
Белшина
21
Футбол. Зарубежный
10.05
Витебск
Шахтер С
00
Футбол. Зарубежный
10.05
Смолевичи
БАТЭ
35
Футбол. Зарубежный
10.05
Динамо Брс
Динамо Мн
21
Все события
Фоторепортажи
24Верните мой 2007-й! Как выглядели звезды российского спорта 13 лет назад
19Грузия — Россия — 1:0. Скандальный матч-сенсация
14:57 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер футзального «Кайрата» рассказал о сроках возобновления чемпионата Казахстана и переносе ЧМ-2020

Наставник алматинского «Кайрата» и сборной Казахстана по футзалу Пауло Рикардо Кака в интервью Vesti.kz высказал свое мнение о возможном возобновлении чемпионата страны. Также он объяснил, почему положительно относиться к переносу Чемпионата мира в Литве на следующий год.

Наверх

— Правда ли, что чемпионат Казахстана по футзалу могут возобновить в конце мая?

— Да, федерация действительно связалась со всеми клубами и сообщила, что есть возможность завершить чемпионат 25 мая. Скорее всего, в это время уже можно будет передвигаться и откроются гостиницы. Если предложение доиграть сезон в Щучинске за 20 дней останется, то мы это сделаем. Но пока это не утверждение, а, скажем так, перспектива.

Читайте также
В «Кайрате» высказались о возвращении игрока сборной Казахстана из Европы

— Вы лично, как относитесь к такому варианту?

— Я человек, который уважает законы. Когда на государственном уровне говорят сидеть дома, я это делаю. Когда скажут, что можно играть в определенных условиях, тогда я также приму это. Конечно, важно доиграть сезон по спортивному принципу, но надо сделать это, не нарушая закон.

— Чемпионат мира в Литве хотят перенести на следующий год — это нормальная мера?

— Думаю, это реально и правильно. В этом году, в сентябре нет полноценной возможности провести качественный ЧМ. У команд нет будет времени хорошо подготовиться к мундиалю, если он пройдет в запланированные ранее сроки.

— Но не кажется ли вам, что срок переноса слишком большой — целый год? Даже в составе нашей сборной есть возрастные игроки, которые теоретически могут не сыграть в следующем году.

— Такова реальность, кто сможет, тот будет играть, кто не сможет — не поедет на ЧМ. Я уже говорил, что решение о переносе так или иначе не будет для всех хорошим. Мы должны думать о ситуации в целом.

Напомним, ЧМ в Литве должен был пройти с 12 сентября по 4 октября 2020 года. Сборная Казахстана в третий раз в истории квалифицировалась в финальную стадию турнира.

Читайте также
Итальянский футболист умер в 19 лет
РПЛ твердо намерена доиграть сезон. Все решится до 27 мая
«Реал» возобновил тренировки на базе команды
УЕФА сократит или отменит квалификацию в ЛЧ и ЛЕ в новом сезоне
Тони Фергюсон: Это была не моя ночь
СМИ: Смолов приступил к тренировкам с «Сельтой» после карантина
Фергюсону грозит операция после боя с Гейджи на турнире UFC
Эвандер Холифилд назвал короля супертяжелого дивизиона
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь