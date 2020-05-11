Тренер футзального «Кайрата» рассказал о сроках возобновления чемпионата Казахстана и переносе ЧМ-2020

— Правда ли, что чемпионат Казахстана по футзалу могут возобновить в конце мая?

— Да, федерация действительно связалась со всеми клубами и сообщила, что есть возможность завершить чемпионат 25 мая. Скорее всего, в это время уже можно будет передвигаться и откроются гостиницы. Если предложение доиграть сезон в Щучинске за 20 дней останется, то мы это сделаем. Но пока это не утверждение, а, скажем так, перспектива.

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— Вы лично, как относитесь к такому варианту?

— Я человек, который уважает законы. Когда на государственном уровне говорят сидеть дома, я это делаю. Когда скажут, что можно играть в определенных условиях, тогда я также приму это. Конечно, важно доиграть сезон по спортивному принципу, но надо сделать это, не нарушая закон.

— Чемпионат мира в Литве хотят перенести на следующий год — это нормальная мера?

— Думаю, это реально и правильно. В этом году, в сентябре нет полноценной возможности провести качественный ЧМ. У команд нет будет времени хорошо подготовиться к мундиалю, если он пройдет в запланированные ранее сроки.

— Но не кажется ли вам, что срок переноса слишком большой — целый год? Даже в составе нашей сборной есть возрастные игроки, которые теоретически могут не сыграть в следующем году.

— Такова реальность, кто сможет, тот будет играть, кто не сможет — не поедет на ЧМ. Я уже говорил, что решение о переносе так или иначе не будет для всех хорошим. Мы должны думать о ситуации в целом.