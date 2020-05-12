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19:54 (мск), источник: Vesti.kz

«Он получил более выгодные предложения». Вице-президент «Кайрата» — об уходе легионера и возвращении Лео

Вице-президент футзального «Кайрата» Андрей Мищенко рассказал, покинет ли команду иранский нападающий Хоссейн Тайеби и велись ли переговоры о возвращении в клуб защитника сборной Казахстана Лео. Также он упомянул бразильского игрока, которого хотели подписать алматинцы.

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«С Таейби продолжаются переговоры, они достаточно сложные, мы пока не нашли общую точку соприкосновения. Слухи о его переходе в “Бенфику” я видел, но пока официально этого не произошло. Все будет решено в ближайшие даже не дни, а часы. По поводу Лео. В этом году мы, наконец, имели возможность вернуть его из португальской командировки. Я с ним много разговаривал, очень хотел видеть его в “Кайрате”. Но опять не случилось, о чем я сильно сожалею. Он получил гораздо более выгодные предложения от российских клубов, мы себе такого не могли позволить. Это выбор Лео, понятно, что он думает о своей семье. Также мы разговаривали с Умберто, но и он не сумел приехать в Казахстан, у него были другие причины. Он уехал во Францию с Рикардинью», — отметил Мищенко в прямом эфире в Instagram.

Напомним, что Тайеби выступает за «Кайрат» с 2016 года. Защитник сборной Казахстана Лео покинул «Спортинг» после завершения контракта и теперь находится в статусе свободного агента.

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