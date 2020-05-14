Текущие события
Футбол. Зарубежный
15.05
Торпедо-БелАЗ
Городея
Футбол. Зарубежный
16.05
Энергетик-БГУ
Динамо Брс
Футбол. Зарубежный
16.05
Боруссия Д
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
16.05
РБ Лейпциг
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
16.05
Хоффенхайм
Герта
Футбол. Зарубежный
16.05
Фортуна Д
Падерборн
Все события
Фоторепортажи
15Гэтжи нокаутировал Фергюсона и другие события UFC 249
24Формуле-1 70 лет
18:06 (мск), источник: БЕЛТА

«Минск» и «Дорожник» победили на старте 1/8 финала чемпионата Беларуси по мини-футболу

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стартовые поединки 1/8 финала проходят сегодня на чемпионате Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

В первом ФК «Минск» уверенно переиграл на своей площадке светлогорский ЦКК со счетом 5:1. В первом тайме хозяева трижды поразили ворота гостей, не пропустив ни одного мяча. После перерыва минчане отличились еще два раза, на что соперники ответили одним голом.

Во втором сегодняшнем матче аутсайдер чемпионата «Щучин» уступил минскому «Дорожнику», который занял пятое место в регулярном чемпионате, — 4:7 (1:3).

Позже столичное «Динамо-БНТУ» встретится с гостями из «Борисова-900», а в Гродно местное «УВД-Динамо» сыграет с «Охраной-Динамо» из Минска.

Ответные поединки за выход в четвертьфинал должны состояться 17 мая.

Победители двухраундовых дуэлей 1/8 финала в четвертьфинале встретятся с командами, занявшими с первого по четвертое места в регулярном чемпионате: БЧ (Гомель), «Витэн» (Орша), «Столица» (Минск), ВРЗ (Гомель).

Четвертьфинальные встречи намечены на 21 и 24 мая. Полуфинальные серии до двух побед одной из команд стартуют 28 мая, финальная серия за чемпионский титул до трех побед начнется 7 июня. По решению организаторов все матчи плей-офф 31-го национального первенства проходят без зрителей.

 Гороскоп на май 2020
Телеведущий заснул в прямом эфире и развеселил пользователей сети – видео
Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 14 мая
Семин заявил, что хочет отдохнуть после ухода из «Локомотива»
Роберто Карлос записал поздравление «Анжи» (видео)
Как русский игрок забил один из лучших голов в истории НХЛ
12 лет назад «Зенит» выиграл Кубок УЕФА (фото)
У отца Нурмагомедова проблемы с сердцем
Народный артист России сравнил увольнение Семина с убийством
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь