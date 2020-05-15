«Кайрат» договорился о переходе чемпиона мира из сборной Бразилии по футзалу

36-летний Фернандиньо с 2017 года выступает за португальскую «Бенфику». В Европе он также играл в чемпионате России за московское «Динамо» и испанский «Аскар Луго».

В составе сборной Бразилии Фернандиньо выигрывал ЧМ-2012 и выступал на ЧМ-2016. Он пять раз становился чемпионом России, причем четырежды был лучшим бомбардиром турнира, а также делал «золотой дубль» с «Бенфикой».