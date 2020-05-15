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21:44 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» договорился о переходе чемпиона мира из сборной Бразилии по футзалу

Чемпион мира-2012 в составе сборной Бразилии Фернандиньо перейдет в «Кайрат», передает корреспондент Vesti.kz.

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36-летний Фернандиньо с 2017 года выступает за португальскую «Бенфику». В Европе он также играл в чемпионате России за московское «Динамо» и испанский «Аскар Луго».

В составе сборной Бразилии Фернандиньо выигрывал ЧМ-2012 и выступал на ЧМ-2016. Он пять раз становился чемпионом России, причем четырежды был лучшим бомбардиром турнира, а также делал «золотой дубль» с «Бенфикой».

Ранее «Кайрат» объявил, что не смог договориться о контракте с иранским форвардом Хоссейном Тайеби, который перейдет в «Бенфику», а заменит его форвард сборной Бразилии, с которым уже согласованы все детали контракта.

"Кайрат" договорился о переходе чемпиона мира из сборной Бразилии по футзалу
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