«Кайрат» договорился о переходе чемпиона мира из сборной Бразилии по футзалу
Чемпион мира-2012 в составе сборной Бразилии Фернандиньо перейдет в «Кайрат», передает корреспондент Vesti.kz.
Чемпион мира-2012 в составе сборной Бразилии Фернандиньо перейдет в «Кайрат», передает корреспондент Vesti.kz.
36-летний Фернандиньо с 2017 года выступает за португальскую «Бенфику». В Европе он также играл в чемпионате России за московское «Динамо» и испанский «Аскар Луго».
В составе сборной Бразилии Фернандиньо выигрывал ЧМ-2012 и выступал на ЧМ-2016. Он пять раз становился чемпионом России, причем четырежды был лучшим бомбардиром турнира, а также делал «золотой дубль» с «Бенфикой».
Ранее «Кайрат» объявил, что не смог договориться о контракте с иранским форвардом Хоссейном Тайеби, который перейдет в «Бенфику», а заменит его форвард сборной Бразилии, с которым уже согласованы все детали контракта.