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10:39 (мск), источник: БЕЛТА

Повторные матчи 1/8 финала пройдут на чемпионате Беларуси по мини-футболу

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня после повторных поединков 1/8 финала чемпионата Беларуси по мини-футболу станут известны все участники четвертьфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Две встречи состоятся в Минске. Столичный клуб «Охрана-Динамо» попытается взять реванш у гродненского «УВД-Динамо», которому 14 мая проиграл на выезде с крупным счетом 0:4. Минский «Дорожник» встретится со спортсменами «Щучина». В их первой встрече минчане взяли верх с результатом 7:4.

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«Борисов-900» в домашней игре с минским «Динамо-БНТУ» намерен удержать преимущество, добытое в гостевой игре (2:1). В Жлобине светлогорский ЦКК сыграет с «Минском», которому до этого проиграл со счетом 1:5.

Победители матчей 1/8 финала в четвертьфинале встретятся с командами, занявшими с первого по четвертое места в регулярном чемпионате: БЧ (Гомель), «Витэн» (Орша), «Столица» (Минск), ВРЗ (Гомель).

Четвертьфинальные встречи намечены на 21 и 24 мая. Полуфинальные серии до двух побед одной из команд стартуют 28 мая, финальная серия за чемпионский титул до трех побед начнется 7 июня. По решению организаторов все матчи плей-офф 31-го национального первенства проходят без зрителей.

В прошлом сезоне свое третье золото завоевала «Столица», обыгравшая в финальной серии ВРЗ (3:1). Обладателем бронзовых наград стал «Витэн», победивший в серии за третье место БЧ (2:1).

Самым титулованным клубом является минский «Дорожник», который шесть раз становился чемпионом страны. У «Лидсельмаша» четыре золота, по три — у «Витэна», «Минска», МАПИДа и «Столицы».

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