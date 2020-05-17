Повторные матчи 1/8 финала пройдут на чемпионате Беларуси по мини-футболу

Две встречи состоятся в Минске. Столичный клуб «Охрана-Динамо» попытается взять реванш у гродненского «УВД-Динамо», которому 14 мая проиграл на выезде с крупным счетом 0:4. Минский «Дорожник» встретится со спортсменами «Щучина». В их первой встрече минчане взяли верх с результатом 7:4.

«Борисов-900» в домашней игре с минским «Динамо-БНТУ» намерен удержать преимущество, добытое в гостевой игре (2:1). В Жлобине светлогорский ЦКК сыграет с «Минском», которому до этого проиграл со счетом 1:5.

Победители матчей 1/8 финала в четвертьфинале встретятся с командами, занявшими с первого по четвертое места в регулярном чемпионате: БЧ (Гомель), «Витэн» (Орша), «Столица» (Минск), ВРЗ (Гомель).

Четвертьфинальные встречи намечены на 21 и 24 мая. Полуфинальные серии до двух побед одной из команд стартуют 28 мая, финальная серия за чемпионский титул до трех побед начнется 7 июня. По решению организаторов все матчи плей-офф 31-го национального первенства проходят без зрителей.

В прошлом сезоне свое третье золото завоевала «Столица», обыгравшая в финальной серии ВРЗ (3:1). Обладателем бронзовых наград стал «Витэн», победивший в серии за третье место БЧ (2:1).