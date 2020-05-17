«УВД-Динамо», «Борисов-900» и ЦКК вышли в ¼ финала чемпионата Беларуси по мини-футболу

Гродненское «УВД-Динамо» сегодня уступило в гостях минскому клубу «Охрана-Динамо» со счетом 1:2, но благодаря домашней виктории в первом поединке с крупным счетом 4:0 вышло в четвертьфинал.

Спортсмены «Борисова-900» на своей площадке обыграли столичное «Динамо-БНТУ» — 5:3. В Минске борисовчане также победили — 2:1.

Еще одним четвертьфиналистом стал светлогорский ЦКК, который после выездного поражения от ФК «Минск» с результатом 1:5 сегодня в Жлобине взял убедительный реванш — 8:2.

Последний участник ¼ финала определится сегодня вечером после матча в Минске между столичным «Дорожником» и «Щучином». В гостях минчане взяли верх с результатом 7:4.

Победители матчей 1/8 финала в четвертьфинале встретятся с командами, занявшими с первого по четвертое места в регулярном чемпионате: БЧ (Гомель), «Витэн» (Орша), «Столица» (Минск), ВРЗ (Гомель).

Четвертьфинальные встречи намечены на 21 и 24 мая. Полуфинальные серии до двух побед одной из команд стартуют 28 мая, финальная серия за чемпионский титул до трех побед начнется 7 июня. По решению организаторов все матчи плей-офф 31-го национального первенства проходят без зрителей.

В прошлом сезоне свое третье золото завоевала «Столица», обыгравшая в финальной серии ВРЗ (3:1). Обладателем бронзовых наград стал «Витэн», победивший в серии за третье место БЧ (2:1).