«Дорожник» стал последним четвертьфиналистом чемпионата Беларуси по мини-футболу

Сегодня в заключительном матче 1/8 финала команда Валерия Досько разгромила на своей площадке аутсайдера национального первенства «Щучин» со счетом 7:2. В их первой игре минчане также были сильнее — 7:4. В борьбе за выход в полуфинал «Дорожник» дважды встретится с гомельским ВРЗ.

Остальные четвертьфинальные пары составили: «УВД-Динамо» (Гродно) — БЧ (Гомель), «Борисов-900» — «Столица» (Минск), ЦКК (Светлогорск) — «Витэн» (Орша).

Четвертьфинальные встречи намечены на 21 и 24 мая. Полуфинальные серии до двух побед одной из команд стартуют 28 мая, финальная серия за чемпионский титул до трех побед начнется 7 июня. По решению организаторов все матчи плей-офф 31-го национального первенства проходят без зрителей.

В прошлом сезоне свое третье золото завоевала «Столица», обыгравшая в финальной серии ВРЗ (3:1). Обладателем бронзовых наград стал «Витэн», победивший в серии за третье место БЧ (2:1).