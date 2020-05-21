«Витэн» обыграл ЦКК в первом четвертьфинале чемпионата Беларуси по мини-футболу
21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стартовые поединки четвертьфинальной стадии проходят сегодня на чемпионате Беларуси по
21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стартовые поединки четвертьфинальной стадии проходят сегодня на чемпионате Беларуси по
В первом из них светлогорский ЦКК принимал в Жлобине оршанский «Витэн» и уступил со счетом 0:3.
На 6-й минуте игры Сергей Дядичкин забил первый мяч в ворота хозяев, в середине второго тайма он оформил свой голевой дубль, а за 4 минуты до окончания встречи Юрий Рабыко установил окончательный результат.
Позже пройдут еще три матча: «Дорожник» (Минск) — ВРЗ (Гомель), «Борисов-900» — «Столица» (Минск), «УВД-Динамо» (Гродно) — БЧ (Гомель).
Ответные четвертьфинальные встречи намечены на 24 мая. Полуфинальные серии до двух побед одной из команд стартуют 28 мая, финальная серия за чемпионский титул до трех побед начнется 7 июня.