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16:56 (мск), источник: БЕЛТА

«Витэн» обыграл ЦКК в первом четвертьфинале чемпионата Беларуси по мини-футболу

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стартовые поединки четвертьфинальной стадии проходят сегодня на чемпионате Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В первом из них светлогорский ЦКК принимал в Жлобине оршанский «Витэн» и уступил со счетом 0:3.

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На 6-й минуте игры Сергей Дядичкин забил первый мяч в ворота хозяев, в середине второго тайма он оформил свой голевой дубль, а за 4 минуты до окончания встречи Юрий Рабыко установил окончательный результат.

Позже пройдут еще три матча: «Дорожник» (Минск) — ВРЗ (Гомель), «Борисов-900» — «Столица» (Минск), «УВД-Динамо» (Гродно) — БЧ (Гомель).

Ответные четвертьфинальные встречи намечены на 24 мая. Полуфинальные серии до двух побед одной из команд стартуют 28 мая, финальная серия за чемпионский титул до трех побед начнется 7 июня.

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