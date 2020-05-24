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10:48 (мск), источник: БЕЛТА

На чемпионате Беларуси по мини-футболу определятся полуфиналисты

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по мини-футболу сегодня состоятся ответные четвертьфинальные матчи, после которых определятся пары полуфиналистов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Два поединка пройдут на паркете гомельского дворца игровых видов спорта. В первом из них победитель регулярного первенства БЧ примет гродненский «УВД-Динамо» (начало в 14.00). В Гродно гомельчане одержали уверенную победу со счетом 5:2. Затем еще один гомельский клуб ВРЗ сыграет со столичным «Дорожником» (начало в 16.30). В Минске гомельчане выиграли с результатом 3:1.

В оршанском спорткомплексе «Олимпиец» местный «Витэн» встретится со светлогорским ЦКК (начало в 16.15). В их первом матче в Жлобине оршанцы победили с «сухим» счетом 3:0.

Во дворце спорта «Уручье» действующий чемпион минская «Столица» будет соперничать с «Борисовом-900» (начало в 20.00). В Борисове минчане были сильнее — 4:1.

Полуфинальные серии до двух побед одной из команд стартуют 28 мая, финальная серия за чемпионский титул до трех побед начнется 7 июня.

В прошлом сезоне свое третье золото завоевала «Столица», обыгравшая в финальной серии ВРЗ (3:1). Обладателем бронзовых наград стал «Витэн», победивший в серии за третье место БЧ (2:1).

Самым титулованным клубом является минский «Дорожник», который шесть раз становился чемпионом страны. У «Лидсельмаша» четыре золота, по три — у «Витэна», «Минска», МАПИДа и «Столицы».

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