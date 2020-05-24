Гомельский БЧ вышел в полуфинал чемпионата Беларуси по мини-футболу

Сегодня на площадке гомельского дворца игровых видов спорта в ответном поединке ¼ финала хозяева обыграли гродненский «УВД-Динамо» со счетом 3:2. В середине второго тайма гомельчане вели 3:0, но затем Дмитрий Шимановский оформил голевой дубль, сократив разрыв до минимума. В Гродно БЧ также одержал победу — 5:2.

Позже еще один гомельский клуб ВРЗ примет столичный «Дорожник», который победил в Минске с результатом 3:1.

В оршанском спорткомплексе «Олимпиец» местный «Витэн» встретится со светлогорским ЦКК. В их первом матче в Жлобине оршанцы выиграли с «сухим» счетом 3:0.

Во дворце спорта «Уручье» действующий чемпион минская «Столица» будет соперничать с «Борисовом-900». В гостях минчане были сильнее — 4:1.

Полуфинальные серии до двух побед одной из команд стартуют 28 мая, финальная серия за чемпионский титул до трех побед начнется 7 июня.

В прошлом сезоне свое третье золото завоевала «Столица», обыгравшая в финальной серии ВРЗ (3:1). Обладателем бронзовых наград стал «Витэн», победивший в серии за третье место БЧ (2:1).