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10:09 (мск), источник: БЕЛТА

Гомельские БЧ, ВРЗ, оршанский «Витэн» и «Столица» вышли в полуфинал чемпионата Беларуси по мини-футболу

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по мини-футболу определились все участники полуфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Первым в полуфинал пробился победитель регулярного сезона гомельский БЧ, который в ¼ финала дважды обыграл гродненский «УВД-Динамо» — 3:0 и 5:2. В борьбе за выход в финал БЧ будет соперничать с еще одним гомельским клубом ВРЗ, победившим минский «Дорожник» — 3:1 и 4:1.

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Другую полуфинальную пару составили оршанский «Витэн», переигравший светлогорский ЦКК (3:0 и 7:0), и действующие чемпионы страны спортсмены минской «Столицы», одолевшие по сумме двух четвертьфинальных поединков «Борисов-900» — 4:1 и 3:3.

Полуфинальные серии до двух побед одной из команд стартуют 28 мая, финальная серия за чемпионский титул до трех побед начнется 7 июня.

В прошлом сезоне свое третье золото завоевала «Столица», обыгравшая в финальной серии ВРЗ (3:1). Обладателем бронзовых наград стал «Витэн», победивший в серии за третье место БЧ (2:1).

Самым титулованным клубом является минский «Дорожник», который шесть раз становился чемпионом страны. У «Лидсельмаша» четыре золота, по три — у «Витэна», «Минска», МАПИДа и «Столицы».

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