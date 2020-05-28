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21:57 (мск), источник: БЕЛТА

ВРЗ обыграл БЧ, «Витэн» победил «Столицу» в первых полуфиналах чемпионата Беларуси по мини-футболу

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня прошли первые поединки полуфинальной стадии чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В гомельском дерби на паркете спорткомплекса «Локомотив» игроки ВРЗ, занявшие четвертое место по итогам регулярного сезона, одолели его лидера БЧ со счетом 2:1. В первом тайме в составе победителей отличились Владислав Селюк и Дмитрий Лось, а вскоре после перерыва Денис Колб сократил разрыв до минимума.

В другом сегодняшнем матче оршанский «Витэн» в спорткомплексе «Олимпиец» принимал действующего чемпиона страны минскую «Столицу» и победил с минимальным преимуществом — 1:0. Победный мяч на 24-й минуте игры забил Дмитрий Клочко.

Ответные матчи полуфинальных серий до двух побед одной из команд состоятся 31 мая, финальная серия за чемпионский титул до трех побед начнется 7 июня.

В прошлом сезоне свое третье золото завоевала «Столица», обыгравшая в финальной серии ВРЗ (3:1). Обладателем бронзовых наград стал «Витэн», победивший в серии за третье место БЧ (2:1).

Самым титулованным клубом является минский «Дорожник», который шесть раз становился чемпионом страны. У «Лидсельмаша» четыре золота, по три — у «Витэна», «Минска», МАПИДа и «Столицы».

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