«Гроднооблспорт» стал обладателем Суперкубка Беларуси по пляжному футболу

Источник: http://vgr.by/

Сегодня в борьбе за первый в сезоне трофей чемпионы страны обыграли обладателя Кубка «Кировск-СДЮШОР» со счетом 6:2. На протяжении двух периодов игра была равной, и только в заключительной трети матча гродненцы сумели дожать соперников.

Завтра и послезавтра в Щучине пройдут стартовые игры XIII чемпионата Беларуси по пляжному футболу. Кроме соискателей Суперкубка в нем примут участие «Брест», «Щучин», мозырский «М-Сити» и кобринское «Полесье».

В прошлом году золото во второй раз подряд завоевал «Гроднооблспорт», серебряным призером стал «Кировск-СДЮШОР», бронза досталась «Щучину».

Перед началом нынешнего сезона в Минске прошел товарищеский турнир, который выиграла сборная Беларуси, победившая футболистов «Щучина» (8:0), «Полесья» (9:2) и «Бреста» (4:1). В этом году национальной сборной предстоит выступить в квалификации чемпионата мира — 2021 и очередном розыгрыше Евролиги.