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11:35 (мск), источник: БЕЛТА

Вторые полуфинальные матчи пройдут сегодня в чемпионате Беларуси по мини-футболу

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В чемпионате Беларуси по мини-футболу сегодня состоятся вторые поединки полуфинальных серий, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Во второй части гомельского дерби на паркете спорткомплекса «Локомотив» игроки ВРЗ, занявшие 4-е место по итогам регулярного сезона, встретятся с его победителем БЧ, который в первом полуфинальном матче обыграли со счетом 2:1.

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В другом сегодняшнем матче действующий чемпион страны «Столица» в минском дворце спорта «Уручье» попытается взять реванш у оршанского «Витэна». В минувший четверг оршанцы на своей площадке победили с минчан минимальным преимуществом — 1:0.

Полуфинальные серии проходят до двух викторий одной из команд. Если после двух матчей победители не определятся, то решающие поединки за выход в финал состоятся 3 июня. Финальная серия за чемпионский титул до трех побед начнется 7 июня.

В прошлом сезоне свое третье золото завоевала «Столица», обыгравшая в финальной серии ВРЗ (3:1). Обладателем бронзовых наград стал «Витэн», победивший в серии за 3-е место БЧ (2:1).

Самым титулованным клубом является минский «Дорожник», который шесть раз становился чемпионом страны. У «Лидсельмаша» четыре золота, по три — у «Витэна», «Минска», МАПИДа и «Столицы».

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