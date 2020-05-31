Вторые полуфинальные матчи пройдут сегодня в чемпионате Беларуси по мини-футболу

Во второй части гомельского дерби на паркете спорткомплекса «Локомотив» игроки ВРЗ, занявшие 4-е место по итогам регулярного сезона, встретятся с его победителем БЧ, который в первом полуфинальном матче обыграли со счетом 2:1.

В другом сегодняшнем матче действующий чемпион страны «Столица» в минском дворце спорта «Уручье» попытается взять реванш у оршанского «Витэна». В минувший четверг оршанцы на своей площадке победили с минчан минимальным преимуществом — 1:0.

Полуфинальные серии проходят до двух викторий одной из команд. Если после двух матчей победители не определятся, то решающие поединки за выход в финал состоятся 3 июня. Финальная серия за чемпионский титул до трех побед начнется 7 июня.

В прошлом сезоне свое третье золото завоевала «Столица», обыгравшая в финальной серии ВРЗ (3:1). Обладателем бронзовых наград стал «Витэн», победивший в серии за 3-е место БЧ (2:1).