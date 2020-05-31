Гомельский БЧ сравнял счет в серии с ВРЗ в ½ финала чемпионата Беларуси по мини-футболу
31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельский БЧ сравнял счет в полуфинальной серии чемпионата Беларуси по
31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельский БЧ сравнял счет в полуфинальной серии чемпионата Беларуси по
Сегодня во втором полуфинальном поединке победители регулярного сезона взяли реванш у земляков из ВРЗ со счетом 5:2 за поражение в первой встрече (1:2).
В составе победителей
В другой сегодняшней встрече действующий чемпион страны «Столица» в минском дворце спорта «Уручье» намерен взять реванш у оршанского «Витэна». В минувший четверг оршанцы на своей площадке победили с минчан минимальным преимуществом — 1:0.
Полуфинальные серии проходят до двух викторий одной из команд. Финальная серия за чемпионский титул до трех побед начнется 7 июня.