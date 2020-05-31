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16:28 (мск), источник: БЕЛТА

Гомельский БЧ сравнял счет в серии с ВРЗ в ½ финала чемпионата Беларуси по мини-футболу

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельский БЧ сравнял счет в полуфинальной серии чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня во втором полуфинальном поединке победители регулярного сезона взяли реванш у земляков из ВРЗ со счетом 5:2 за поражение в первой встрече (1:2).

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В составе победителей хет-трик оформил Сергей Малышко, еще два гола забил Денис Мазной, соперники ответили точными ударами Дмитрия Лося и Алексея Пинчука. Решающий матч за выход в финал состоится 3 июня.

В другой сегодняшней встрече действующий чемпион страны «Столица» в минском дворце спорта «Уручье» намерен взять реванш у оршанского «Витэна». В минувший четверг оршанцы на своей площадке победили с минчан минимальным преимуществом — 1:0.

Полуфинальные серии проходят до двух викторий одной из команд. Финальная серия за чемпионский титул до трех побед начнется 7 июня.

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