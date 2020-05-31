Гомельский БЧ сравнял счет в серии с ВРЗ в ½ финала чемпионата Беларуси по мини-футболу

Сегодня во втором полуфинальном поединке победители регулярного сезона взяли реванш у земляков из ВРЗ со счетом 5:2 за поражение в первой встрече (1:2).

В составе победителей хет-трик оформил Сергей Малышко, еще два гола забил Денис Мазной, соперники ответили точными ударами Дмитрия Лося и Алексея Пинчука. Решающий матч за выход в финал состоится 3 июня.

В другой сегодняшней встрече действующий чемпион страны «Столица» в минском дворце спорта «Уручье» намерен взять реванш у оршанского «Витэна». В минувший четверг оршанцы на своей площадке победили с минчан минимальным преимуществом — 1:0.