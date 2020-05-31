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20:01 (мск), источник: БЕЛТА

«Столица» победила «Витэн» в матче полуфинала чемпионата Беларуси по мини-футболу

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действующие чемпионы Беларуси по мини-футболу спортсмены минской «Столицы» обыграли оршанский «Витэн» во втором матче полуфинальной серии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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После поражения в Орше (0:1) минчане сегодня на своей площадке одержали победу в овертайме с результатом 9:7. После первого тайма хозяева вели — 6:4, а в самом конце второй половины гости сумели догнать соперников — 7:7. В дополнительное время «столичники» дважды поразили ворота «Витэна». В этой встрече у хозяев блеснул результативностью Михаил Грицына, оформивший хет-трик.

В другой полуфинальной серии счет также равный 1:1. Сначала гомельский ВРЗ победил земляков из БЧ с результатом 2:1, а сегодня соперники взяли реванш — 5:2.

Решающие поединки за выход в финал состоятся 3 июня.

Полуфинальные серии проходят до двух викторий одной из команд. Финальная серия за чемпионский титул до трех побед начнется 7 июня.

В прошлом сезоне свое третье золото завоевала «Столица», обыгравшая в финальной серии ВРЗ (3:1). Обладателем бронзовых наград стал «Витэн», победивший в серии за третье место БЧ (2:1).

Cамым титулованным клубом является минский «Дорожник», который шесть раз становился чемпионом страны. У «Лидсельмаша» четыре золота, по три — у «Витэна», «Минска», МАПИДа и «Столицы».

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