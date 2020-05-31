«Столица» победила «Витэн» в матче полуфинала чемпионата Беларуси по мини-футболу

После поражения в Орше (0:1) минчане сегодня на своей площадке одержали победу в овертайме с результатом 9:7. После первого тайма хозяева вели — 6:4, а в самом конце второй половины гости сумели догнать соперников — 7:7. В дополнительное время «столичники» дважды поразили ворота «Витэна». В этой встрече у хозяев блеснул результативностью Михаил Грицына, оформивший хет-трик.

В другой полуфинальной серии счет также равный 1:1. Сначала гомельский ВРЗ победил земляков из БЧ с результатом 2:1, а сегодня соперники взяли реванш — 5:2.

Решающие поединки за выход в финал состоятся 3 июня.

Полуфинальные серии проходят до двух викторий одной из команд. Финальная серия за чемпионский титул до трех побед начнется 7 июня.

В прошлом сезоне свое третье золото завоевала «Столица», обыгравшая в финальной серии ВРЗ (3:1). Обладателем бронзовых наград стал «Витэн», победивший в серии за третье место БЧ (2:1).