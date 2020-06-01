Футзальный «Кайрат» определился с будущим главного тренера
43-летний бразильский специалист Пауло Рикардо Фигейра Силва (Кака) продлил контракт с алматинским футзальным клубом «Кайрат», сообщает KazFootball.kz.
43-летний бразильский специалист Пауло Рикардо Фигейра Силва (Кака) продлил контракт с алматинским футзальным клубом «Кайрат», сообщает KazFootball.kz.
Кака возглавляет «Кайрат» с апреля 2018 года. Под его руководством алматинская команда становилась чемпионом
Помимо «Кайрата», Кака является главным тренером сборной Казахстана по футзалу.