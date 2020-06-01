Текущие события
Футбол. Зарубежный
18:00
Минск
Слуцк
Футбол. Зарубежный
21:30
Кельн
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
31.05
Боруссия М
Унион Б
41
Футбол. Зарубежный
31.05
БАТЭ
Ислочь
10
Футбол. Зарубежный
31.05
Падерборн
Боруссия Д
16
Футбол. Зарубежный
31.05
Рух
Динамо Брс
14
Все события
Фоторепортажи
16Николь Ковальчук — прекрасная жена звезды сборной России
19Новый облик футбола: без зрителей и рукопожатий
09:58 (мск), источник: Vesti.kz

Футзальный «Кайрат» определился с будущим главного тренера

43-летний бразильский специалист Пауло Рикардо Фигейра Силва (Кака) продлил контракт с алматинским футзальным клубом «Кайрат», сообщает KazFootball.kz.

Наверх

Кака возглавляет «Кайрат» с апреля 2018 года. Под его руководством алматинская команда становилась чемпионом премьер-лиги по футзалу. По информации источника, контракт с бразильским специалистом подписан на три года.

Помимо «Кайрата», Кака является главным тренером сборной Казахстана по футзалу.

Читайте также
У Головкина появился новый конкурент на бой с "Канело"
«Зенит» продлил контракт с Семаком
Top Rank анонсировал семь вечеров бокса в июне и июле
Лучший боец UFC отказался от чемпионского титула
СКА — Доуса, «Спартаку» — Войнова. Кого нужно купить клубам КХЛ
НХЛ разделяет настроение игроков в их призывах к справедливости
Анатолий Бышовец высказался о новом контракте Семака с «Зенитом»
Японский эпидемиолог оценил шансы проведения Олимпиады в Токио
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь