Гомельский ВРЗ стал первым финалистом чемпионата Беларуси по мини-футболу

Сегодня в третьем, решающем поединке полуфинальной серии ВРЗ обыграл земляков из БЧ с результатом 2:1.

Оба мяча победители забили в первом тайме — счет открыл Евгений Клочко, затем отличился Иван Заяц, а после перерыва соперники ответили голом Олега Еремина.

В стартовой встрече полуфинальной серии до двух побед ВРЗ также выиграл со счетом 2:1, а потом БЧ взял реванш — 5:2.

Во втором сегодняшнем матче оршанский «Витэн» в спорткомплексе «Олимпиец» примет действующего чемпиона страны «Столицу».