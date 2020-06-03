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19:08 (мск), источник: БЕЛТА

Гомельский ВРЗ стал первым финалистом чемпионата Беларуси по мини-футболу

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельский ВРЗ первым пробился в финал чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в третьем, решающем поединке полуфинальной серии ВРЗ обыграл земляков из БЧ с результатом 2:1.

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Оба мяча победители забили в первом тайме — счет открыл Евгений Клочко, затем отличился Иван Заяц, а после перерыва соперники ответили голом Олега Еремина.

В стартовой встрече полуфинальной серии до двух побед ВРЗ также выиграл со счетом 2:1, а потом БЧ взял реванш — 5:2.

Во втором сегодняшнем матче оршанский «Витэн» в спорткомплексе «Олимпиец» примет действующего чемпиона страны «Столицу».

В первой игре «Витэн» у себя дома выиграл с минимальным перевесом — 1:0, а в Минске «столичники» победили в овертайме со счетом 9:7.

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