Гомельский ВРЗ стал первым финалистом чемпионата Беларуси по мини-футболу
3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельский ВРЗ первым пробился в финал чемпионата Беларуси по
3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельский ВРЗ первым пробился в финал чемпионата Беларуси по
Сегодня в третьем, решающем поединке полуфинальной серии ВРЗ обыграл земляков из БЧ с результатом 2:1.
Оба мяча победители забили в первом тайме — счет открыл Евгений Клочко, затем отличился Иван Заяц, а после перерыва соперники ответили голом Олега Еремина.
В стартовой встрече полуфинальной серии до двух побед ВРЗ также выиграл со счетом 2:1, а потом БЧ взял реванш — 5:2.
Во втором сегодняшнем матче оршанский «Витэн» в спорткомплексе «Олимпиец» примет действующего чемпиона страны «Столицу».
В первой игре «Витэн» у себя дома выиграл с минимальным перевесом — 1:0, а в Минске «столичники» победили в овертайме со счетом 9:7.