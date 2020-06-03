«Витэн» вышел в финал чемпионата Беларуси по мини-футболу и сыграет с ВРЗ
3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оршанский «Витэн» стал вторым финалистом чемпионата Беларуси по
3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оршанский «Витэн» стал вторым финалистом чемпионата Беларуси по
В решающем матче полуфинальной серии оршанцы победили сегодня на своей площадке теперь уже
В первом полуфинальном поединке «Витэн» у себя дома выиграл с минимальным преимуществом 1:0, а затем в Минске «Столица» победила в овертайме со счетом 9:7.
Также сегодня в другом решающем поединке полуфинальной серии спортсмены гомельского ВРЗ переиграли земляков из БЧ с результатом 2:1. В их стартовой встрече полуфинальной серии ВРЗ также выиграл со счетом 2:1, а потом БЧ взял реванш — 5:2.
Гомельский ВРЗ стал первым финалистом чемпионата Беларуси по
Финальная серия за чемпионский титул между ВРЗ и «Витэном» до трех побед начнется 7 июня, второй матч состоится 11 июня, третий поединок пройдет 14 июня.
Матчи за бронзовые медали между БЧ и «Столицей» состоятся 8 и 12 июня.
В прошлом сезоне свое третье золото завоевала «Столица», обыгравшая в финальной серии ВРЗ (3:1). Обладателем бронзовых наград стал «Витэн», победивший в серии за третье место БЧ (2:1).
Самым титулованным клубом является минский «Дорожник», который шесть раз становился чемпионом страны. У «Лидсельмаша» четыре золота, по три — у «Витэна», «Минска», МАПИДа и «Столицы».