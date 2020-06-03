«Витэн» вышел в финал чемпионата Беларуси по мини-футболу и сыграет с ВРЗ

В решающем матче полуфинальной серии оршанцы победили сегодня на своей площадке теперь уже экс-чемпиона страны «Столицу» с результатом 4:2. На 9-й минуте игры счет открыл Антон Гусаков, а затем хет-трик оформил Артем Рось. В составе гостей отличились Олег Горбенко и Николай Грицына.

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В первом полуфинальном поединке «Витэн» у себя дома выиграл с минимальным преимуществом 1:0, а затем в Минске «Столица» победила в овертайме со счетом 9:7.

Также сегодня в другом решающем поединке полуфинальной серии спортсмены гомельского ВРЗ переиграли земляков из БЧ с результатом 2:1. В их стартовой встрече полуфинальной серии ВРЗ также выиграл со счетом 2:1, а потом БЧ взял реванш — 5:2.

Гомельский ВРЗ стал первым финалистом чемпионата Беларуси по мини-футболуВ третьем, решающем поединке полуфинальной серии ВРЗ обыграл земляков из БЧ с результатом 2:1. Оба мяча победители забили в первом тайме.

Финальная серия за чемпионский титул между ВРЗ и «Витэном» до трех побед начнется 7 июня, второй матч состоится 11 июня, третий поединок пройдет 14 июня.

Матчи за бронзовые медали между БЧ и «Столицей» состоятся 8 и 12 июня.

В прошлом сезоне свое третье золото завоевала «Столица», обыгравшая в финальной серии ВРЗ (3:1). Обладателем бронзовых наград стал «Витэн», победивший в серии за третье место БЧ (2:1).