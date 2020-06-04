Текущие события
Футбол. Зарубежный
3.06
Вердер
Айнтрахт Ф
03
Футбол. Зарубежный
5.06
Смолевичи
Городея
Футбол. Зарубежный
5.06
Фрайбург
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
6.06
Слуцк
Торпедо-БелАЗ
Футбол. Зарубежный
6.06
Ислочь
Рух
Футбол. Зарубежный
6.06
РБ Лейпциг
Падерборн
Все события
Фоторепортажи
1712 лет назад «Зенит» выиграл Кубок УЕФА
26Златан Ибрагимович всех цветов и оттенков
19:43 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» усилился игроком сборной Румынии по футзалу

АФК «Кайрат» достиг договоренности о переходе игрока сборной Румынии по футзалу Савио Валадареса, сообщает корреспондент Vesti.kz. Новичок казахстанского клуба является бразильцем, который был натурализован европейской сборной.

Наверх
Источник: Uefa.com

На родине Савио выступал за «Ботафого», но в 2017 году переехал в Румынию, где позже принял гражданство этой страны и стал выступать за национальную сборную.

Левоногий универсал даже участвовал на чемпионате Европы 2018 года, ему удалось забить гол на групповом этапе в ворота сборной Украины. Последние два сезона Савио играл за ведущий румынский клуб «Империал».

Отметим, что ранее «Кайрат» анонсировал трансфер форварда лиссабонской «Бенфики» Фернандиньо. Также, по информации Vesti.kz, алматинцы заинтересованы в одном из лидеров испанского «Интера» Гадейе. Но в стане действующего чемпиона Казахстана есть и потери — клуб покинул иранец Хоссейн Тайеби. При этом «Кайрат» продлил контракты с двумя игроками сборной Казахстана — Дауреном Турсагуловым и Биржаном Оразовым.

ЦСКА продлил контракт с бывшим тренером "Барыса" из Казахстана
Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 4 июня
Хоккейный ЦСКА еще на три года оставил тренера-чемпиона
Стал известен результат теста Алины Загитовой на коронавирус
Лучший тяжеловес РФ летит драться в США. В его победу не верят
Криштиану Роналду придумал способ бегать быстрее
Российский футболист раскрыл размер зарплаты и разозлил фанатов
Пьедестал позора. Как судьи унизили российских фигуристов на ОИ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь