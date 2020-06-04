«Кайрат» усилился игроком сборной Румынии по футзалу

На родине Савио выступал за «Ботафого», но в 2017 году переехал в Румынию, где позже принял гражданство этой страны и стал выступать за национальную сборную.
Левоногий универсал даже участвовал на чемпионате Европы 2018 года, ему удалось забить гол на групповом этапе в ворота сборной Украины. Последние два сезона Савио играл за ведущий румынский клуб «Империал».
Отметим, что ранее «Кайрат» анонсировал трансфер форварда лиссабонской «Бенфики» Фернандиньо. Также, по информации Vesti.kz, алматинцы заинтересованы в одном из лидеров испанского «Интера» Гадейе. Но в стане действующего чемпиона Казахстана есть и потери — клуб покинул иранец Хоссейн Тайеби. При этом «Кайрат» продлил контракты с двумя игроками сборной Казахстана — Дауреном Турсагуловым и Биржаном Оразовым.