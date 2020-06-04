«Кайрат» усилился игроком сборной Румынии по футзалу

Источник: Uefa.com

На родине Савио выступал за «Ботафого», но в 2017 году переехал в Румынию, где позже принял гражданство этой страны и стал выступать за национальную сборную.

Левоногий универсал даже участвовал на чемпионате Европы 2018 года, ему удалось забить гол на групповом этапе в ворота сборной Украины. Последние два сезона Савио играл за ведущий румынский клуб «Империал».