Футзальный «Кайрат» сделал официальное заявление по главному тренеру

Новое соглашение Кака рассчитано до 2023 года. Бразилец возглавил «Кайрат» в 2018 году. За это время команда выиграла чемпионат и Кубок Казахстана, дважды завоевала Суперкубок страны, а в 2019 году дошла до финала Лиги чемпионов.