Футзальный «Кайрат» сделал официальное заявление по главному тренеру
Главный тренер футзального «Кайрата» Пауло Рикардо Кака продлил контракт с клубом. Об этом объявил официальный сайт чемпионов Казахстана.
Главный тренер футзального «Кайрата» Пауло Рикардо Кака продлил контракт с клубом. Об этом объявил официальный сайт чемпионов Казахстана.
Новое соглашение Кака рассчитано до 2023 года. Бразилец возглавил «Кайрат» в 2018 году. За это время команда выиграла чемпионат и Кубок Казахстана, дважды завоевала Суперкубок страны, а в 2019 году дошла до финала Лиги чемпионов.
Отметим, что Кака вместе с «Кайратом» возглавляет сборную Казахстана, которую вывел на чемпионат мира-2020.
Ранее «Кайрат» договорился о переходе игрока Румынии Савио Валадареса и анонсировал подписание контракта с игроком сборной Бразилии.