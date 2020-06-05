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14:21 (мск), источник: Vesti.kz

Футзальный «Кайрат» сделал официальное заявление по главному тренеру

Главный тренер футзального «Кайрата» Пауло Рикардо Кака продлил контракт с клубом. Об этом объявил официальный сайт чемпионов Казахстана.

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Новое соглашение Кака рассчитано до 2023 года. Бразилец возглавил «Кайрат» в 2018 году. За это время команда выиграла чемпионат и Кубок Казахстана, дважды завоевала Суперкубок страны, а в 2019 году дошла до финала Лиги чемпионов.

Отметим, что Кака вместе с «Кайратом» возглавляет сборную Казахстана, которую вывел на чемпионат мира-2020. Из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год.

Ранее «Кайрат» договорился о переходе игрока Румынии Савио Валадареса и анонсировал подписание контракта с игроком сборной Бразилии.

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