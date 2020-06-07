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10:36 (мск), источник: БЕЛТА

«Витэн» примет ВРЗ в первом матче финальной серии чемпионата Беларуси по мини-футболу

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по мини-футболу сегодня начнется финальная серия за золотые медали, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В первом поединке за чемпионский титул оршанский «Витэн» примет на площадке спорткомплекса «Олимпиец» гостей из гомельского ВРЗ. В полуфинальной серии до двух побед оршанцы одолели минскую «Столицу» (1:0, 7:9, 4:2), а гомельчане оказались сильнее земляков из БЧ (2:1, 2:5, 2:1). Ранее спортсмены «Витэна» трижды становились чемпионами Беларуси, ВРЗ три раза добирался до финала, но все время уступал золото соперникам.

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Финальная серия за чемпионский титул продлится до трех побед одной из команд. Второй матч состоится 11 июня в Гомеле, третий поединок пройдет в Орше 14 июня. Если после трех встреч победитель не будет выявлен, то следующие игры пройдут 18 и 21 июня.

Матчи за бронзовые медали между БЧ и «Столицей» состоятся 8 и 12 июня.

В прошлом сезоне свое третье золото завоевала «Столица», обыгравшая в финальной серии ВРЗ (3:1). Обладателем бронзовых наград стал «Витэн», победивший в серии за третье место БЧ (2:1).

Самым титулованным клубом является минский «Дорожник», который шесть раз становился чемпионом страны. У «Лидсельмаша» четыре золота, по три — у «Витэна», «Минска», МАПИДа и «Столицы».

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