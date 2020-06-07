«Витэн» одолел ВРЗ в первом матче финала чемпионата Беларуси по мини-футболу

В первом тайме встречи в Орше доминировали гости, которые дважды добились успеха. На 3-й минуте счет открыл Иван Заяц, а за минуту до перерыва он же забил второй гол. Через 4 минуты после перерыва Дмитрий Клочко сократил разрыв до минимума, а за 4 минуты до окончания основного времени Артем Якубов сравнял результат — 2:2. В овертайме соперники старались не рисковать, все шло к серии послематчевых пенальти. Однако буквально за секунду до финальной сирены гомельчанин Артем Золотухин умудрился «заработать» шестой фол, после чего Артем Рось реализовал штрафной удар, принеся победу «Витэну» — 3:2.

Следующий матч золотой серии за чемпионский титул (до трех побед) состоится 11 июня в Гомеле, а 14 июня соперники вновь встретятся на паркете оршанского спорткомплекса «Олимпиец». Если после трех поединков победитель не будет выявлен, то следующие игры пройдут 18 и 21 июня.

В понедельник, 8 июня, минская «Столица» в первом матче за бронзовые медали примет в минском дворце спорта «Уручье» гостей из гомельского БЧ. Их повторный поединок пройдет 12 июня в Гомеле.

В прошлом сезоне свое третье золото завоевала «Столица», обыгравшая в финальной серии ВРЗ (3:1). Обладателем бронзовых наград стал «Витэн», победивший в серии за третье место БЧ (2:1).