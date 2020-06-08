Текущие события
Футбол. Зарубежный
7.06
Вердер
Вольфсбург
01
Футбол. Зарубежный
7.06
Витебск
БАТЭ
22
Футбол. Зарубежный
7.06
Унион Б
Шальке-04
11
Футбол. Зарубежный
7.06
Белшина
Динамо Мн
04
Футбол. Зарубежный
7.06
Аугсбург
Кельн
11
Футбол. Зарубежный
7.06
Шахтер С
Энергетик-БГУ
10
Все события
Фоторепортажи
12Великий тренер и воспитатель. Лучшие фото к 90-летию легендарного Виктора Тихонова
16Ровно 10 лет назад «Интер» Моуринью выиграл Лигу чемпионов
18:02 (мск), источник: Vesti.kz

Футзальный «Актобе» объявил об уходе главного тренера

Украинец Олег Солодовник покинул пост главного тренера футзального «Актобе» в связи с окончанием действия контракта, сообщает пресс-служба клуба.

Наверх

53-летний Солодовник возглавлял команду с 2017 года. Под его руководством «Актобе» выиграл Кубок Казахстана, становился серебряным и бронзовым призером чемпионата, а также дебютировал в Лиге чемпионов.

Кто заменит Солодовника, «Актобе» не уточняет. Чемпионат Казахстана прервали в марте из-за пандемии коронавируса.

«Клуб выражает огромную благодарность Олегу Петровичу за совместную работу. Желаем тренеру больших будущих побед, огромного здоровья и нескончаемого фарта. Спасибо за работу и большой труд во благо актюбинского футбола!» — говорится в заявлении «Актобе».

Футзальный "Актобе" объявил об уходе главного тренера
Цена самого дорогого футболиста мира снизилась до 259 млн евро
Bild: чемпион мира расторгнет контракт с «Локомотивом»
Футболист ЦСКА перенес операцию
Василий Уткин поделился мнением об Игоре Акинфееве
Месси идет за золотом: «Барселона» и «Реал» готовы к битве
Экс-ученица Тутберидзе объяснила, почему не работает с тренером
Защитник «Локомотива» договорился о переходе в турецкий клуб
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь