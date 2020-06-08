Футзальный «Актобе» объявил об уходе главного тренера
Украинец Олег Солодовник покинул пост главного тренера футзального «Актобе» в связи с окончанием действия контракта, сообщает
Украинец Олег Солодовник покинул пост главного тренера футзального «Актобе» в связи с окончанием действия контракта, сообщает
53-летний Солодовник возглавлял команду с 2017 года. Под его руководством «Актобе» выиграл Кубок Казахстана, становился серебряным и бронзовым призером чемпионата, а также дебютировал в Лиге чемпионов.
Кто заменит Солодовника, «Актобе» не уточняет. Чемпионат Казахстана прервали в марте
«Клуб выражает огромную благодарность Олегу Петровичу за совместную работу. Желаем тренеру больших будущих побед, огромного здоровья и нескончаемого фарта. Спасибо за работу и большой труд во благо актюбинского футбола!» — говорится в заявлении «Актобе».