Футзальный «Актобе» объявил об уходе главного тренера

53-летний Солодовник возглавлял команду с 2017 года. Под его руководством «Актобе» выиграл Кубок Казахстана, становился серебряным и бронзовым призером чемпионата, а также дебютировал в Лиге чемпионов.

Кто заменит Солодовника, «Актобе» не уточняет. Чемпионат Казахстана прервали в марте из-за пандемии коронавируса.