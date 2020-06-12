«Столица» завоевала бронзу чемпионата Беларуси по мини-футболу

Сегодня во втором поединке за третье место минчане обыграли на выезде гомельский БЧ со счетом 6:3. У победителей голевой покер оформил Михаил Грицына, еще по мячу забили Тарас Королишин и Павел Раговик, в составе гомельчан отличились Денис Колб, Денис Гуменюк и Сергей Силивончик. В первой игре в минском дворце спорта «Уручье» спортсмены «Столицы» также были сильнее гомельчан, победив с результатом 4:1.

После двух матчей серии за золото XXI чемпионата страны между гомельским ВРЗ и оршанским «Витэном» паритет — 1:1. Соперники обменялись домашними викториями: в первой игре в Орше счет был 3:2 в пользу хозяев, в Гомеле соперники взяли реванш — 2:1.

Третий поединок золотой серии до трех побед состоится 14 июня на паркете оршанского спорткомплекса «Олимпиец», а 18 июня соперники вновь встретятся в Гомеле.

В прошлом сезоне свое третье золото завоевала «Столица», обыгравшая в финальной серии ВРЗ (3:1). Обладателем бронзовых наград стал «Витэн», победивший БЧ в серии за 3-е место (2:1).