Самат Смаков бомбическим голом завел свою команду и помог выиграть матч с 0:2

На проходящем в эти дни Кубке мини-футбольной лиги Смаков выступает за одну из команд. В этом матче его коллектив поначалу проигрывал 0:2, но футболист своим бомбическим голом смог завести товарищей, и в итоге была одержана победа со счетом 3:2.

Напомним, футбольную карьеру 41-летний Смаков начинал в семейском «Елимае», в составе которого стал чемпионом страны. Также он выступал в таких клубах, как «Иртыш», «Кайрат», «Актобе», «Ордабасы», «Женис», а также в российском «Ростсельмаше» и турецком «Ризеспоре». За сборную Казахстана сыграл 76 матчей и забил два гола. После окончания карьеры работал в качестве генерального директора «Актобе», из которого ушел зимой текущего года.