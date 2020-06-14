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12:34 (мск), источник: Vesti.kz

Самат Смаков бомбическим голом завел свою команду и помог выиграть матч с 0:2

Известный казахстанский футболист Самат Смаков порадовал болельщиков красивым голом, который забил на турнире в южной столице, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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На проходящем в эти дни Кубке мини-футбольной лиги Смаков выступает за одну из команд. В этом матче его коллектив поначалу проигрывал 0:2, но футболист своим бомбическим голом смог завести товарищей, и в итоге была одержана победа со счетом 3:2.

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Напомним, футбольную карьеру 41-летний Смаков начинал в семейском «Елимае», в составе которого стал чемпионом страны. Также он выступал в таких клубах, как «Иртыш», «Кайрат», «Актобе», «Ордабасы», «Женис», а также в российском «Ростсельмаше» и турецком «Ризеспоре». За сборную Казахстана сыграл 76 матчей и забил два гола. После окончания карьеры работал в качестве генерального директора «Актобе», из которого ушел зимой текущего года.

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