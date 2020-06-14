Самат Смаков бомбическим голом завел свою команду и помог выиграть матч с 0:2
Известный казахстанский футболист Самат Смаков порадовал болельщиков красивым голом, который забил на турнире в южной столице, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Известный казахстанский футболист Самат Смаков порадовал болельщиков красивым голом, который забил на турнире в южной столице, сообщает корреспондент Vesti.kz.
На проходящем в эти дни Кубке
Напомним, футбольную карьеру 41-летний Смаков начинал в семейском «Елимае», в составе которого стал чемпионом страны. Также он выступал в таких клубах, как «Иртыш», «Кайрат», «Актобе», «Ордабасы», «Женис», а также в российском «Ростсельмаше» и турецком «Ризеспоре». За сборную Казахстана сыграл 76 матчей и забил два гола. После окончания карьеры работал в качестве генерального директора «Актобе», из которого ушел зимой текущего года.