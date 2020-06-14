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16:54 (мск), источник: БЕЛТА

«Витэн» победил ВРЗ и вышел вперед в финальной серии чемпионата Беларуси по мини-футболу — 2:1

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оршанский «Витэн» победил ВРЗ со счетом 4:2 и вышел вперед в финальный серии за золото чемпионата Беларуси по мини-футболу — 2:1, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В первом тайме сегодняшней игры в Орше соперники обменялись голами, а после перерыва хозяева полностью захватили инициативу и в итоге выиграли с перевесом в два мяча. В составе победителей по два гола забили Артем Рось и Евгений Перемитин, у проигравших дважды отличился Артем Золотухин.

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В первом матче серии до трех побед «Витэн» выиграл в Орше с результатом 3:2 (в овертайме), а затем в Гомеле ВРЗ победил со счетом 2:1.

Четвертый поединок серии за чемпионский титул состоится 18 июня в Гомеле.

Обладателями бронзовых медалей стали спортсмены минской «Столицы», дважды обыгравшие гомельский БЧ — 4:1 (дома) и 6:3 (в гостях).

В прошлом сезоне свое третье золото завоевала «Столица», обыгравшая в финальной серии ВРЗ (3:1). Обладателем бронзовых наград стал «Витэн», победивший в серии за третье место БЧ (2:1).

Самым титулованным клубом является минский «Дорожник», который шесть раз становился чемпионом страны. У «Лидсельмаша» четыре золота, по три — у «Витэна», «Минска», МАПИДа и «Столицы».

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